Pixel Update: Große Erfolge für die Pixel 8-Smartphones, Feature Drop-Rückblick, Watch Faces und mehr

Die dritte Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe von Pixel 8-Tests, Pixel Watch-Updates, Android 14-Updates und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von Smartphone-Tests, bei denen sich die Pixel 8-Geräte nicht verstecken müssen, Updates für Android 14 und Wear OS 4 und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop im Überblick

Google versorgt die Pixel-Smartphones seit einigen Jahren quartalsweise mit Pixel Feature Drops. In Kürze feiern die Feature Drops den vierten Geburtstag und anlässlich dessen zeigen wir euch noch einmal in Form eines Video-Rückblicks alle Updates der letzten dreieinhalb Jahre. Vieles liegt schon länger zurück, aber man darf nicht vergessen, dass all diese Updates erst nach dem Kauf der Geräte ausgerollt werden und wie weit diese zum Teil schon funktionell ausgebaut wurden.

Schaut einfach mal herein und freut euch, wenn ihr ein aktuelles Pixel-Smartphone habt. Ist es ein Pixel 8, könnt ihr sogar Pixel Feature Drops bis in das Jahr 2030 hinein erwarten – wenn das Konzept bis dahin bestehen sollte.

» Alle Pixel Feature Drop im Video-Rückblick









Alle Infos zum Pixel 8a

Das Pixel 8a wird wohl nicht vor Mai 2024 auf den Markt kommen, aber schon jetzt gibt es viele Leaks zum Budget-Smartphone. Als Ableger der aktuell begehrten Pixel 8-Smartphones sind die Erwartungen hoch und nach allem was bisher bekannt ist, scheint es ein interessantes Gerät zu sein. Es gibt Infos zum SoC, zur Gerätegröße, eine Reihe von Fotos, Infos zur Kamera und einiges mehr.

», Alles was über das Pixel 8a bekannt ist

Pixel Watch und Fitbit als perfektes Duo

Google hat mit der Pixel Watch 2 endlich den Rahmen vorgegeben, wie die Pixel Watch-Smartwatches und das Fitbit-Portfolio zusammenpassen sollen. Alles steht unter dem Motto „Help by Google. Health by Fitbit.“. Das dürfte genau das sein, was sich viele Nutzer erhoffen und nutzt die Stärken beider Produktwelten sicherlich am Besten aus.

» Help by Google und Health by Fitbit – perfektes Duo

Pixel-Smartphones auf der Erfolgswelle

Google ist mit den Pixel-Smartphones auf einer regelrechten Erfolgswelle, denn die Marktanteile steigen überraschend stark. Dass es nach oben geht, dürfte jeder bemerken, aber wie schnell das derzeit geht, war bisher nicht abzusehen. In Japan hat man den Marktanteil innerhalb von nur zwei Jahren versechsfacht, im Heimatmarkt USA verdoppelt und auch global ist man mittlerweile in der Top5 angekommen, in der man sich vermutlich auch in den nächsten Jahren festigen wird.

» Alle Pixel-Marktanteile im Überblick

Sind die Pixel 8-Smartphones zu teuer?

Google hat bei den Pixel 8-Smartphones nicht nur funktionell nachgelegt, sondern auch die Verkaufspreise stark erhöht. Viele Beobachter haben die Frage gestellt, ob man es damit nicht vielleicht übertrieben hat und am Ende wird die Antwort von den Käufermassen gegeben. Ich fasse in diesem Artikel aus meiner subjektiven Sicht zusammen, warum die Pixel 8-Smartphones trotz aller Preissteigerungen _nicht_ zu teuer geworden sind.

» Sind die Pixel 8-Smartphones wirklich zu teuer geworden?

Zweifel an sieben Jahren Pixel 8-Updates

Ein Kernversprechen der Pixel 8-Smartphones, und auch meines obigen Artikels, ist das Update-Versprechen für ganze sieben Jahre. Google wirbt damit, aber dennoch muss man sich mit Blick auf die Historie des Unternehmens natürlich die Frage stellen, ob man diesem Versprechen vertrauen kann. Der populäre YouTube MKBHD hat ein interessantes Video dazu veröffentlicht, in dem mehr oder weniger die Vertrauensfrage gestellt und ein gewisser Zweifel begründet wird.

» Wird Google die Pixel 8-Smartphones wirklich sieben Jahre lang mit Updates versorgen?









Das sind die neue Pixel Watch 2 Watch Faces

Die Pixel Watch 2 bringt eine Reihe von neuen Ziffernblätter mit. Wir stellen sie euch vor und zeigen euch, wo die Besonderheiten der neuen Watch Faces im Vergleich zum Vorgänger liegen. Man kann wirklich sagen, dass sich Googles Designer sehr viel Mühe gegeben und durchdachte Designs entworfen haben.

» Die fünf neuen Pixel Watch Ziffernblätter im Überblick

Pixel Video Boost ist der erste Cloud-Kameratrick

Mit den Pixel 8-Smartphones bringt Google das Feature „Pixel Video Boost“ in die Kamera-App, mit der die Verarbeitung von 4K-Videos in die Cloud ausgelagert wird. Das dürfte sehr gut funktionieren, aber erneut muss man sich dabei die Frage stellen, wie lange man einen solchen Cloudservice anbieten wird und ob dieser tatsächlich die gesamten sieben Jahre Lebenszeit durchhält.

» Wie lange wird Googles Pixel Video Boost angeboten?

Neues auf einen Blick-Widget für die Pixel Watch

Das ‚auf einen Blick‘-Widget für die Pixel Watch ließ sich bisher mit nur zwei Watch Faces nutzen, denn es benötigte mehr Platz als andere Komplikationen und war daher nicht kompatibel. Jetzt startet man eine neue Komplikation im kleinen Kacheldesign, das auch mit vielen anderen Wear OS Watch Faces genutzt werden kann.

» Neue ‚auf einen Blick‘-Komplikationen für die Pixel Watch 2

Pixel 8-Smartphones haben die besten Displays

Die Pixel 8-Smartphones haben es durch den DXOMARK-Displaytest geschafft und diesen mit Bravour bestanden. Denn es zeigt sich, dass Google mit den neuen Super Actua Displays wohl an den richtigen Stellschrauben gedreht hat und konnte mit diesen den ersten Platz im Ranking erreichen – und das mit recht großem Abstand.

» Pixel 8-Smartphones haben laut DXOMARK das beste Display

Pixel 8-Smartphones erhalten Display Out

Die Pixel 8-Smartphones haben starke Displays, aber manchmal könnte es dann doch etwas größer sein. Der verbaute USB-Port ist dazu in der Lage, den Displayinhalt wiederzugeben und somit Display-Out zu ermöglichen. Bisher wird das von Google nicht genutzt, aber es wird davon ausgegangen, dass das für einen künftigen Desktopmodus der Pixel-Smartphones genutzt werden kann.

» Pixel 8-Smartphones bekommen wohl Display Out-Funktion









Pixel 8-Smartphones mit Lossless Audio-Unterstützung

Die Pixel 8-Smartphones halten noch Überraschungen bereit, die es bisher nicht auf die Gerät geschafft haben. Jetzt wurde bekannt, dass auch Lossless Audio mit den Smartphones möglich ist und dieses wohl schon bald freigeschaltet wird.

» Pixel 8-Smartphones erhalten Lossless Audio-Unterstützung

Pixel Watch 2 erhält neue Screenshot-Funktion

Mit der Pixel Watch 2 ermöglicht es Google, einen Screenshot durch die Tastenkombination Krone + RECENT aufzunehmen. Bisher musste dazu die Pixel Watch-App bemüht werden, die nun zumindest für die Screenshot-Aufnahme nicht mehr benötigt wird.

» Pixel Watch 2 ändert die Screenshot-Funktionalität

Der neue Tensor G3 im Detail

In den Pixel 8-Smartphones hat der Tensor G3 Premiere gefeiert. Es ist die neueste Generation des Google-eigenen SoC, bei dem man nach eigenen Angaben an vielen Stellschrauben gedreht hat. Man legt an vielen Stellen nach, konzentriert sich auf Künstliche Intelligenz, Sprache und Bildverarbeitung und hat auch Leistungsmäßig den Turbo eingelegt.

» Das ist Googles neuer Tensor G3 in den Pixel 8-Smartphones

Wear OS 4-Update für die Pixel Watch

Das ging schneller als erwartet: Google hat Wear OS 4 für die erste Generation der Pixel Watch veröffentlicht. Damit ist man nur wenige Tage nach dem Start der Pixel Watch 2 gleichauf mit dem Nachfolger.

» Pixel Watch erhält Update auf Wear OS 4

Pixel Glass ist (schon) wieder da

Erst vor wenigen Monaten hat Google das Projekt Pixel Glass eingestampft und wollte einen Strategiewechsel vollziehen. Doch man hat möglicherweise keinen Partner gefunden, denn nun geht die Arbeit an dem Projekt schon wieder weiter. Ein neuer Teardown der Google-App enthält erste Hinweise.

» Google nimmt Pixel Glass-Entwicklung wohl wieder auf

Pixel 8 Pro hat eine der besten Smartphone-Kameras

Das Pixel 8 Pro hat es auch durch den DXOMARK-Kameratest geschafft und war dabei, ebenfalls wie beim Displaytest, sehr erfolgreich. Laut den Testern hat es das Pixel 8 Pro auf Platz vier der besten Smartphone-Kameras geschafft. Man muss sich lediglich den iPhone 15-Smartphones sowie einem neuen Huawei geschlagen geben.

» Pixel 8-Kameras im DXOMARK-Kameratest









Pixel Watch 2 erhält detailliertes haptisches Feedback

Mit der Pixel Watch 2 bringt Google eine Reihe zusätzlicher Optionen für die Vibration bzw. das haptische Feedback auf die Smartwatch. In den Einstellungen gibt es fünf Kategorien für die einzelnen Vibrationen und diese lassen sich auch in ihrer Intensität einstellen. Laut ersten Nutzern sollen diese unterschiedlichen Intensitäten sehr deutlich spürbar sein. Das reicht von kaum spürbar bis hin zu einer am ganzen Arm bemerkbaren Vibration.

Ob man diese Einstellungen auch auf die erst Pixel Watch-Generation bringt bzw. diese dazu überhaupt technisch in der Lage ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

» Pixel Watch 2 erhält neue Vibrations-Optionen

Letzte Aktualisierung am 18.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!