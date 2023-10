Pixel Watch 2: Google ermöglicht Screenshot-Aufnahme mit Tastenkombination – Smartphone weiter notwendig

Nicht nur am Smartphone oder Tablet, sondern auch auf der Smartwatch kann es immer wieder Situationen geben, in denen die Nutzer den aktuellen Displayinhalt mit einem Screenshot festhalten möchten, doch das ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben euch kürzlich die unterschiedlichsten Wege gezeigt, wie sich Screenshots mit Wear OS aufnehmen lassen und mit der Pixel Watch 2 bringt Google nun eine weitere Variante. Dafür aber die Beste.



Die Aufnahme von Screenshots mit einer Wear OS-Smartwatch ist gar nicht so einfach, denn tatsächlich ist das bei allen Herstellern recht unterschiedlich umgesetzt und erfordert in den meisten Fällen auch die Beihilfe des Smartphones. Wir haben euch kürzlich gezeigt, wie ihr Screenshots mit Wear OS und der Pixel Watch aufnehmen könnt und tatsächlich führt Google mit der Pixel Watch 2 noch einmal eine neue Möglichkeit ein.

So nehmt ihr einen Screenshot mit der Pixel Watch 2 auf

Auf der Pixel Watch 2 müsst ihr zur Aufnahme eines Screenshots gleichzeitig auf die beiden Hardware-Buttons drücken, also die Krone und RECENT. Anschließend gibt es eine sehr kurze Animation auf dem Display, die euch die Aufnahme bestätigt. Auf dem verbundenen Smartphone wird eine Benachrichtigung mit dem Screenshot erscheinen, den ihr auf diesem Weg auf dem Smartphone speichern müsst. Tut ihr dies nicht, ist das Bildschirmfoto nicht gespeichert. Ihr müsst also bei der Aufnahme mehrerer Screenshots stets den vollständigen Weg gehen, sonst wird das jeweils letzte Foto immer wieder überschrieben.

Die Aufnahme mit dieser Tastenkombination ist praktisch und erspart den Umweg über die Pixel Watch-App. Wenn man jetzt noch eine automatische Speicherung integriert, dürften alle Nutzer glücklich sein.

