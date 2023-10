Google Health Studies: Neue Studie zum Schlafverhalten und Schlafgesundheit startet – Datensammlung für KI

Google ist schon seit langer Zeit im Gesundheitsbereich unterwegs und hat im Laufe der Zeit viele Experimente und Plattformen gestartet, wobei Google Fit und Fitbit derzeit die am weitesten verbreiteten sind. Auch das Thema Schlafgesundheit hat man längst für sich entdeckt und um diese Analysen weiter zu verbessern, startet man jetzt eine neue Studie. Nutzer können daran teilnehmen und einen Gutschein für den Google Merchandise Store erhalten.



Google verfolgt schon seit langer Zeit den Ansatz, Gesundheitsdaten per Künstlicher Intelligenz auszuwerten und dadurch noch mehr Rückschlüsse ziehen zu können. Dazu muss man allerdings sehr viele Daten sammeln, was trotz der Verbreitung von Fitbit, Google Fit oder den Nest Smart Displays mit Schlaftrackern aus Datenschutz-Gründen gar nicht so leicht ist. Wohl auch deswegen hat man jetzt eine neue Studie zur Schlafqualität gestartet, die über die kaum bekannte App Google Health Studies abgewickelt wird.

In dieser Studie geht es darum, dass die Nutzer ihren Schlaf mit einem Fitnesstracker aufzeichnen lassen und sowohl vor als auch nach dem Schlaf eine Reihe von Fragen beantworten sowie mitten am Tag ebenfalls einen digitalen Fragebogen ausfüllen. Wer mindestens zehn Tage an dieser Studie teilnimmt, erhält als Dankeschön einen 25 Dollar-Gutschein für den Google Merchandise Store (nicht zu verwechseln mit dem Google Store). Sicherlich nicht das, was man sich als Studienteilnehmer erhofft, aber insgesamt geht es wohl mehr um den wissenschaftlichen Gedanken und dass man selbst mit den eigenen Daten zum Fortschritt beitragen kann.

In der App soll es noch weitere Studien geben, an denen ihr teilnehmen könnt. Versucht einfach einmal, ob ihr sie installieren könnt. Bei mir war es aus Österreich nicht möglich, doch die Beschreibung lässt vermuten, dass auch ausgewählte deutsche Nutzer die App verwenden können.

[9to5Google]