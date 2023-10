Android: Google Play Store erhält neue Navigation – die Suchleiste soll dauerhaft sichtbar bleiben (Animation)

Der Google Play Store dürfte für die meisten Android-Nutzer die erst Anlaufstelle auf der Suche nach Apps und Spielen sein und dementsprechend häufig wird auch dessen Suchfunktion verwendet. Jetzt wird eine neue Oberfläche getestet, bei der die Suchleiste permanent sichtbar bleibt und nicht durch das Scrollen aus dem Display verschwindet. Gleiches gilt für die darunter befindliche Hauptnavigation.



Die Oberfläche des Google Play Store hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt und es kam nicht selten vor, dass sich die Oberfläche mehrerer Nutzer manchmal recht deutlich voneinander unterschieden – auch in puncto Hauptnavigation. Mittlerweile hat sich das ein wenig gelegt, doch jetzt startet man wieder einen neuen Testlauf. Diesmal geht es um die Hauptnavigation am oberen Rand, die unter anderem die Suchleiste beinhaltet.

Normalerweise ist dieser Bereich fest in der aktuellen Ansicht verankert und scrollt mit nach oben. Doch ein neuer Test sorgt dafür, dass die Verankerung beim Scrollen gelöst wird und sowohl die Suchleiste als auch die darunter liegende Navigation an Ort und Stelle bleibt. Es scrollt daher nicht mit und erlaubt jederzeit den schnellen Wechsel zur Suchfunktion. Wenn lange gescrollt wird, was bei der Suche nach Apps immer wieder passieren kann, kann das sehr komfortabel sein.

Derzeit ist es nur ein Testlauf, aber eine solche eher kleine Änderung dürfte man immer wieder einmal für mehrere Nutzer ausrollen und beobachten, ob man das für alle Nutzer freischaltet.

[AndroidPolice]