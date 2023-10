Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das ist Googles neuer Tensor G3 – Google präsentiert neue Möglichkeiten des KI-Chips

Mit den Pixel 8-Smartphones hat Google den Startschuss für den neuen Tensor G3 gegeben und bringt den eigenen SoC damit bereits in die dritte Generation – die natürlich ebenfalls wieder an vielen Stellen nachlegt. Dabei geht es aber nicht unbedingt um die reine Rechenpower, sondern viel mehr um spezialisierte Funktionen. Wenig überraschend spielen die Künstliche Intelligenz sowie die Medienverarbeitung und auch die Spracherkennung eine wichtige Rolle.



Der Wechsel von den etablierten Qualcomm-Chips zum hauseigenen Tensor war für Google nicht ohne Risiko, aber nach den ersten sehr holprigen Monaten kann man schon sagen, dass es sich gelohnt hat. Denn nun setzt man eigene Schwerpunkte und optimiert den SoC für das geplante Smartphone – nicht andersherum. Mittlerweile ist man bei der dritten Generation angekommen, die an vielen Stellen nachlegt – auch in puncto Leistung. Doch interessanterweise spielen die nackten Spezifikationen in Googles Ankündigung gar keine Rolle mehr.

Nach eigenen Angaben hat man mit dem Tensor G3 jeden Bestandteil des Chips aktualisiert: Der Tensor G3 enthält die neueste ARM-Generation, eine neue GPU, neue ISP und auch einen neuen Chip zur Medienverarbeitung sowie die neueste Generation des eigenen TPU. Im Vergleich zum Pixel 6 soll der Tensor G3 mehr als doppelt so viele KI-Modelle ausführen können, die noch dazu deutlich anspruchsvoller geworden sein sollen. Man spricht von einer massiven Verbesserung innerhalb kürzester Zeit.

Künstliche Intelligenz

In Zusammenarbeit mit Google Deepmind hat das Pixel-Team die KI-Modelle optimiert und dabei wohl riesige Fortschritte gemacht. KI kommt in sehr vielen Bereichen des Smartphones zum Einsatz und laut der Ankündigung sollen die genutzten KI-Modelle zwischen dem Pixel 7 und Pixel 8 um den Faktor 150 komplexer geworden sein.









Spracherkennung

Der Tensor G3 bringt Unterstützung für ein neues Sprachmodell, das bisher nur in Googles Rechenzentren verwendet worden ist und somit erstmals lokal auf einem Smartphone genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um Text-to-Speech, das für die Sprachausgabe zuständig ist. Aber auch die Spracherkennung soll weiter verbessert worden sein und keinerlei Probleme mit unterschiedlichen Sprechgeschwindigkeiten oder Geräuschen wie „äh“, „um“ oder Ähnlichem haben.

Medienverarbeitung

Die Medienverarbeitung für Fotos und Videos ist ein großer Schwerpunkt des Tensor G3 und soll laut damaligen Angaben auf der großen Bühne sowie im aktuellen Blogpost einen sehr großen Sprung gemacht haben. Dank KI soll Live HDR besser werden, der Magic Eraser auch Offline genutzt werden können und vieles mehr. Auch das ein wenig kontrovers diskutierte Feature „Best Take“ mit dem automatischen Gesichtertausch wird durch den neuen Tensor erst möglich.

Erhöhte Sicherheit

Zu guter Letzt bringt der Tensor G3 den neuen Titan M2-Chip mit, der für erhöhte Sicherheit auf dem Smartphone sorgt. Der Titan-Chip ist seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil in den Pixel-Smartphones und soll jetzt noch mehr Schutz gegen Angriffe sowie eine verbesserte biometrischer Erkennung bieten.

[Google-Blog]