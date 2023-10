YouTube: Großes Update bringt viele neue Funktionen in den Player – 2x Speed, Displaysperre und mehr (Video)

Auf Googles Videoplattform YouTube gab es in den letzten Monaten immer wieder Testläufe für experimentelle Funktionen und jetzt hat man ein großes Update angekündigt, das einen ganzen Schwung dieser Neuerungen im Gepäck hat. Unter anderem gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen im Videoplayer, mit denen ihr einfacher an die gewünschte Stelle springen könnt: Schneller Wiedergabe, Zurückspringen, größere Vorschaubilder sowie eine Displaysperre.



Google hat ein großes Update für den YouTube Player angekündigt, das gleich vier neue Funktionen im Gepäck hat, die sich in den letzten Monaten zum Teil immer wieder einmal gezeigt haben oder von YouTube Premium-Abonnenten temporär ausprobiert werden konnten.

Doppelte Wiedergabegeschwindigkeit

Videos lassen sich jetzt „vorspulen“: Haltet einfach den Finger oder den Cursor (bzw. die Maustaste) auf dem Player gedrückt und dieser wird das Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Sobald ihr wieder loslasst, wird die Geschwindigkeit auf das normale Tempo reduziert.

Größere Vorschaubilder

Beim Scrollen durch ein Video sind die Vorschaubilder nun deutlich größer und lassen somit mehr Details erkennen. Ihr könnt daher wahrscheinlich noch schneller die gewünschte Stelle im Video finden.









Bildschirmsperre

Man kennt das: Ihr schaut euch ein Video am Smartphone an, reicht es vielleicht weiter oder haltet es selbst nicht ganz vorteilhaft, und tippt dann auf das Display. Schon habt ihr an eine andere Stelle gewechselt, zum nächsten Video gewechselt oder euch anders selbst gestört. Das lässt mit der neuen Displaysperre verhindern. Öffnet dafür die Videoeinstellungen und tippt auf „Displaysperre“. Anschließend ist das Display gesperrt und das Herumdrücken hat keine Auswirkungen mehr. Aufheben lässt es sich über einen schwebenden Button.

Suche abbrechen

Das ist wirklich ein praktisches Feature: Wenn ihr den Punkt auf der Fortschrittsleiste bewegt, um eine gewünschte Stelle im Video zu finden und es euch dann doch anders überlegt, kann YouTube helfen. Zieht den Punkt einfach an die Stelle zurück, wo ihr aufgehört habt (sichtbar durch die rote Linie) und wenn ihr es in etwa trefft, wird YouTube automatisch exakt an die Stelle springen, wo ihr das Video unterbrochen habt.

