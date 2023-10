Google Maps: Wie ist das Wetter? Android-App erhält ein neues Overlay mit Wetterinformationen (Screenshots)

Mit Google Maps lassen sich recht viele Informationen zu einzelnen Orten abrufen, zu denen nicht nur das Kartenmaterial, viele Fotos und kurze Kontextinformationen gehören, sondern auch das Wetter. Jetzt baut man diesen Bereich deutlich aus und gibt ersten Nutzern die Möglichkeit, das aktuelle Wetter direkt in der App abzurufen. Dazu gehört auch eine Prognose für die nächsten Stunden.



Für Google spielt das Wetter derzeit eine wichtige Rolle, denn offenbar hat man viel Mühe in die vor einigen Monaten gestartete neue Plattform investiert und will deren Daten so weit wie möglich verbreiten. Erst vor wenigen Tagen ist das Wetter in der Wecker-App aufgetaucht und jetzt folgt die etwa logischere Integration in die Kartenplattform Google Maps. Erste Nutzer sehen sowohl das aktuelle Wetter als auch eine Prognose innerhalb der Android-App.

Sobald ihr die Detailinformationen zu einem Ort abruft und die neue Funktion bereits nutzen könnt, erscheint die aktuelle Wetterlage in Form eines kleinen Chips unter der Suchleiste. Mit einem Tap auf diese Info öffnet sich ein Overlay mit einer etwas ausführlicheren Prognose für die nächsten Stunden. Dort sind die üblichen Informationen von der Temperatur bis zur Wetterlage und auch die Luftqualität zu sehen.

Das Ganze wird derzeit breit getestet oder ausgerollt, das lässt sich oftmals nicht so genau sagen. Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht.

[Mishaal Rahman @ X-Twitter]