Pixel Watch: Update auf Wear OS 4 wird überraschend ausgerollt – alle Neuerungen aus dem Oktober-Update

Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel Watch, denn Google hat heute Nacht recht überraschend mit dem Rollout des Oktober-Update begonnen. Dieses bringt nicht nur die üblichen Sicherheitsupdate mit, sondern hat auch schon Wear OS 4 sowie die damit verbundenen Neuerungen und Verbesserungen im Gepäck. Der Rollout beginnt ab sofort auf alle Smartwatches.



Gerade erst hat Google die Pixel Watch 2 mit Wear OS 4 auf den Markt gebracht, da legt man schon mit dem neuen Betriebssystem auf der ersten Generation der Smartwatch nach. Das war zwar zu erwarten, aber erst vor wenigen Tagen hieß es, dass dieses Update erst „später in diesem Jahr“ kommt und somit dürften nur wenige Nutzer damit gerechnet haben, dass es schon so schnell erscheint. In der Ankündigung ist von einem breiten Rollout und nicht von einem Testlauf die Rede.

Das Oktober-Update bringt die Smartwatch auf Wear OS 4 mit Build TWD4.2301005.002. Damit ist es offiziell die erste Smartwatch nach der Pixel Watch 2, die auf dem neuen Betriebssystem unterwegs ist. Tatsächlich ist zwar auch Samsung bereits mit dieser Version unterwegs, doch das wird offiziell nicht kommuniziert und eine andere Bezeichnung verwendet. Die großen Neuerungen sind ohnehin auf App-Ebene verfügbar, sodass das Update von Wear OS 3.5 auf Wear OS 4 keine ganz so große Rolle spielt.

Im Folgenden findet ihr die Ankündigung aus dem Google-Support, der einige Highlights hervorgehoben hat. Solltet ihr das Update in diesen Tagen nicht automatisch erhalten, dann versucht euer Glück im Update-Bereich der Smartwatch durch ein manuelles Anstoßen. In vielen Fällen soll das tatsächlich geholfen haben.









Google Pixel Watch: TWD4.2301005.002

Das Software-Update vom Oktober 2023 umfasst ein Wear OS 4-Upgrade zusammen mit seinen Funktionen, persönlichen Sicherheitserlebnissen, zahlreichen Fehlerbehebungen, Akkuverbesserungen und Leistungsupdates für Pixel Watch-Benutzer.

Übertragung ansehen

Wenn Sie Ihr Pixel-Telefon aktualisieren, können Sie Ihre Pixel Watch jetzt ganz einfach auf Ihr neues Telefon übertragen, ohne sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen zu müssen. Ihre Geräte werden synchronisiert und sind einsatzbereit.

Sichern und Wiederherstellen

Mithilfe der Funktion „Sichern und Wiederherstellen“ können Sie Ihre Daten und Einstellungen von Ihrer alten Pixel Watch sicher sichern, sodass Sie problemlos zu einer neuen Pixel Watch wechseln können und dabei alle Ihre Daten, Einstellungen und Zifferblätter beibehalten.

Google Kalender-App (1)

Mit diesem Update wird die neue Google Kalender-App auf Ihrer Pixel Watch vorinstalliert. Sie können Ereignis- und Aufgabenbenachrichtigungen erhalten, 30 Tage Ihres Zeitplans anzeigen, ganz einfach direkt von Ihrem Handgelenk aus zu Veranstaltungsorten navigieren und sogar Aufgaben als erledigt markieren. Darüber hinaus haben Sie mehr Möglichkeiten, über eine Kachel oder eine Komplikation auf Ihren Kalender zuzugreifen, um wichtige Informationen immer im Blick zu haben.

Sicherheitsvorrichtungen

Mit Ihrem Upgrade auf Wear OS 4 erhalten Sie Zugriff auf die neuesten und besten Sicherheitsfunktionen – Sicherheitscheck, Notfallfreigabe und Notfallinformationen auf Ihrer Pixel Watch 1! Halten Sie Ihre wichtigsten medizinischen Informationen immer griffbereit am Handgelenk oder senden Sie sie im Notfall mit Medical ID Info an teilnehmende Rettungsdienste(2). Seien Sie beruhigt, wenn Sie nachts allein nach Hause gehen, am frühen Morgen laufen oder sich in einer anderen Situation befinden, in der Sie ein kleines Sicherheitsnetz benötigen, mit Safety Check und Emergency Sharing.

Zugänglichkeit und Anpassung

Neue und verbesserte Anpassungsfunktionen, wie eine neue Text-to-Speech-Engine, die ein schnelleres und zuverlässigeres TalkBack-Erlebnis auf Ihrer Uhr unterstützt, fetter Text, neue und verbesserte Vergrößerung und Audiobalance zur Anpassung der Tonintensität zwischen rechtem und linkem Audiokanal .

Erweiterte Benachrichtigungen

Benachrichtigungen verfügen über eine Smart-Link-Erkennung von Telefonnummern und Adressen, sodass Sie durch Tippen anrufen, Nachrichten senden oder eine Wegbeschreibung erhalten können. Mit der eingebetteten Medienvorschau können Sie Bilder und GIFs schnell anzeigen, ohne den Benachrichtigungsbildschirm zu verlassen. Diese erweiterten Benachrichtigungen bieten im Voraus mehr Informationen, sodass Sie schneller Maßnahmen ergreifen können.

[Pixel Watch Support]