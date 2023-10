YouTube: Werbeblocker-Blocker startet in Deutschland – Einsatz von Adblockern verstößt gegen Nutzungsbedingungen

Googles Videoplattform finanziert sich hauptsächlich über Werbung und hat überraschend lange den Einsatz von Werbeblockern geduldet, obwohl man den Nutzern seit vielen Jahren mit YouTube Premium eine kostenpflichtige Alternative anbietet. Nachdem es in den vergangenen Monaten Testläufe mit Werbeblocker-Blockern gegeben hat, starten diese nun auch in Deutschland. Die Nutzer sollen ihren Werbeblocker abschalten oder Premium abonnieren, um YouTube weiter zu nutzen.



YouTube hat vor einigen Monaten erstmals damit begonnen, die von den Nutzern verwendeten Werbeblocker zu erkennen und diese in einem ersten Schritt darauf hinzuweisen, dass der Einsatz solcher Technologien gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen verstößt. Dieser Hinweis ließ sich ohne Folgen wegklicken, aber man hat das Ganze sehr schnell ausgebaut und in einem mehrstufigen Werbeblocker-Blocker-System schlussendlich die Nutzer vollständig ausgesperrt.

Bisher lief dieser Testlauf nur in den USA und wenigen anderen Ländern, doch das hat sich wohl mit Beginn dieser Woche geändert. Immer mehr deutsche Nutzer berichten, dass sie diese Meldung sehen und YouTube entweder gar nicht mehr oder nur nach 30 Sekunden Verzögerung aufrufen können. Die Meldung sollte bei jedem Aufruf eines Videos erneut kommen, sodass die Nutzung – selbst wenn sie von den Algorithmen geduldet wird – sicherlich keinen Spaß mehr macht.

Werbeblocker sind seit vielen Jahren ein heiß diskutiertes Thema, bei dem die Ansichten sehr festgefahren sind. Durch immer mehr Werbung wurden die Nutzer zu solchen Blockern gedrängt, und durch weniger Nutzer mit Werbeeinblendungen wurde der Werbedruck erhöht, um die Umsätze nicht zu gefährden. Ein Teufelskreis. Auf der anderen Seite sind es aber auch oft die Werbeblocker-Nutzer, die am lautesten schreien, wenn immer mehr Inhalte hinter Paywalls verschwinden. Und wer weder mit Geld noch mit Daten bzw. Werbeklicks bezahlen will, kann eben nicht konsumieren – genauso wie in der Offline-Welt.









YouTube-Statement

Die Verwendung von Werbeblockern verstößt gegen die Youtube-Nutzungsbedingungen. Wir haben eine globale Kampagne gestartet, um Zuschauer mit aktivierten Werbeblockern dazu zu bewegen, Werbung auf Youtube zuzulassen oder Youtube Premium für ein werbefreies Erlebnis zu nutzen. Anzeigen unterstützen ein vielfältiges Ökosystem von Creatorn auf der ganzen Welt und ermöglichen Milliarden von Menschen den Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte auf Youtube.

YouTube hat den Einsatz in Deutschland mittlerweile bestätigt, es geht aber nicht eindeutig hervor, ob es sich um einen Testlauf oder einen breiten Rollout handelt. Letzter wird aber sicherlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, sodass sich Werbeblocker-Nutzer etwas Neues einfallen lassen müssen. Ich denke, dass dieser Schritt von YouTube recht kurzfristig größere Auswirkungen haben könnte. Denn sicherlich wird der eine oder andere Nutzer die Werbeblocker vollständig deaktivieren, was damit wiederum dem gesamten werbefinanzierten Web helfen kann.

Erst vor wenigen Wochen hatte ich darüber spekuliert, dass Google so etwas nicht nur bei YouTube, sondern auch bei einigen anderen Diensten einsetzen könnte. Denn ein Werbeblocker-Blocker bei Google Maps und in der Websuche dürfte dafür sorgen, Googles Umsätze plötzlich deutlich zu erhöhen. Immerhin ist man bei YouTube fair genug und hat mit dem Start des Blocker-Blocker gewartet, bis das YouTube Premium Lite in Deutschland gestartet ist.

