YouTube: Google testet Glow-Effekt um Vollbild-Videos – Ambient-Rahmen zeigt sich am Pixel 8 (Screenshots)

YouTube hat schon vor längerer Zeit den Glow-Effekt am Desktop eingeführt, der bei Nutzung der dunklen Oberfläche dafür sorgt, dass rund um das Video ein helles Leuchten erscheint. Dieser Ambient-Effekt ist umstritten, doch bei YouTube will man offenbar daran festhalten und führt diesen nun auch in der Android-App ein. Bei vielen Pixel 8-Nutzern zeigt sich der Effekt in diesen Tagen erstmals im Vollbildmodus.



Die Ambilight-Fernseher dürften vielen Menschen ein Begriff sein. Dabei handelt es sich um eine Technik, die passend zum Bild auf dem Display einen erleuchteten Rahmen um bzw. hinter dem Gerät zeigt und somit das Bild ein wenig mit dem Hintergrund verschmelzen lässt. Das ist vielleicht nicht Jedermanns Sache, sieht aber schick aus. Auch bei YouTube gibt es seit einiger Zeit einen solchen Glow-Effekt am Desktop (siehe obiger Screenshot), allerdings nur in weißen Farben.

Jetzt experimentiert man damit, diesen Modus auf Smartphones zu bringen. Bei Pixel 8-Nutzern taucht in diesen Tagen ein solcher Effekt in der YouTube-App auf, wenn sie ein Video im Vollbild ansehen, das nicht das gesamte Display füllt. Weil zwischen 16:9 und 18:9 eben doch Unterschiede herrschen, sind die großen Smartphone-Displays oftmals nicht voll aufgefüllt und zeigen links und rechts schwarze Balken. Weil der Platz allerdings sehr begrenzt ist, ist der Effekt am Smartphone nicht ganz so deutlich wie am Desktop, aber dennoch gut sichtbar.

Wer sich daran stört, kann das in den Einstellungen wohl abschalten. Aber es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis man das standardmäßig für alle Nutzer anbietet.

[AndroidPolice]