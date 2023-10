Pixel 8 & Pixel 8 Pro: DXOMARK-Displaytest sieht beide Smartphones an der Spitze – haben die besten Displays

Die Pixel 8-Smartphones sind da und machen bisher eine sehr gute Figur, denn sie können in vielen Tests überzeugen und auch im direkten Vergleich Spitzenplätze belegen. Jetzt haben beide Smartphones den DXOMARK-Test durchlaufen und konnten sich im Vergleich zum Vorgänger noch einmal deutlich verbessern: Denn Pixel 8 und Pixel 8 Pro erreichen die Spitzenplätze #1 und #2.



Googles neue Smartphones haben den Weg zu DXOMARK gefunden und müssen sich bei den spezialisierten Testern in diesem Jahr absolut nicht verstecken: Denn nachdem die Vorgänger Pixel 7 und Pixel 7 Pro schon im Vorjahr die Top5 erreichen konnten, war die Erwartungshaltung für dieses Jahr natürlich hoch – und man hat sie erfüllt. Denn die beiden Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro erreichen die Spitzenplätze und liegen zusammen auf Platz 1 der besten Smartphone-Displays. Das ist Google in den Jahren zuvor bisher nicht gelungen.

Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro kommt auf 154 Punkte und liegen damit zwei Punkte vor dem bisherigen Spitzenreiter Samsung Galaxy Fold 5, dich gefolgt vom faltbaren Google-Smartphone Pixel Fold. Die Reihenfolge der beiden Geräte bestimmt sich lediglich dadurch, dass das Pixel 8 Pro zwei Punkte mehr im Audiotest erreicht, während man beim Display auf einer Stufe ist. Und damit ist Google das Kunststück gelungen, in diesem Ranking 3 der fünf ersten Plätze zu belegen – das hatten zuvor nur Apple und Samsung geschafft.

Im Folgenden findet ihr die automatisch übersetzten Pro- und Contra-Listen sowie Bewertungen für die Displays der beiden Smartphones. Ich denke, dass das abseits von den wichtigen Daten wie der Auflösung, Helligkeit und Bildwiederholfrequenz schon in den Bereich des Special Interest geht. Es zeigt sich, dass Google mit den „Actua Displays“, die man als neuen Markennamen eingeführt hat, eine sehr gute Richtung gewählt hat.









Pixel 8

Pixel 8 Pro

In dem Test geht es übrigens rein um die Display-Darstellung und nicht um das Gesamtbild der Hardware oder möglicher technischer Probleme. Wobei es in diesem Jahr in puncto technischer Probleme rund um die Pixel 8-Smartphones sehr sehr ruhig ist und Google wohl tatsächlich das – wie ich es schon oft in unterschiedlichsten Medien gelesen habe – perfekte Smartphone gebaut hat.

DXOMARK Display-Test: Pixel 8 | Pixel 8 Pro

» Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Sind Googles neue Smartphones zu teuer? Kurze Einordnung der Preiserhöhung (Kommentar)

Letzte Aktualisierung am 11.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!