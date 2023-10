Pixel Feature Drop: Google verbessert die Smartphones immer weiter; alle wichtigen Neuerungen im Video

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones dürfen sich alle drei Monate über ein umfangreiches Update im Rahmen des Pixel Feature Drop freuen, das immer wieder neue oder verbesserte Funktionen im Gepäck hat. Heute blicken wir nach bald vier Jahren Pixel Feature Drop zurück und zeigen euch in Videoform alle Verbesserungen, die es in den letzten knapp 46 Monaten gegeben hat. Es waren viele große Neuerungen dabei.



Das seit vielen Jahren veröffentlichte monatliche Android-Sicherheitsupdate hatte im Dezember 2019 erstmals zusätzlich ein Pixel Feature Drop im Gepäck, das seitdem mit bisher nur einer Ausnahme vier Mal pro Jahr auf viele Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Dabei handelt es sich um ein Paket von Neuerungen, die in den allermeisten Fällen für längere Zeit Pixel-exklusiv bleiben oder von den neuen Generationen auf die älteren Pixel-Smartphones gebracht werden.

Wir haben euch bereits die mehr als 100 Pixel Feature Drop-Updates gezeigt und weil Bildmaterial mehr sagt als Tausend Worte, gibt es das Ganze jetzt noch einmal in Videoform. Seit dem zweiten Pixel Feature Drop, das im März 2020 veröffentlicht wurde, gibt es jeweils eine Art Promovideo, in dem alle Neuerungen gezeigt und sehr kurz und knackig erklärt werden. Das ist immer wieder sehenswert und zeigt, auf welchem Level sich die Pixel-Besitzer befinden.

Mit dem nächsten Pixel Feature Drop ist im Dezember 2023 zu rechnen, denn Google hält normalerweise den quartalsweisen Rollout ein. Parallel dazu sollte es den Android 14 QPR1-Rollout geben und dann beginnt auch schon die Arbeit an Android 14 QPR2. Und auf dieses wiederum folgt dann schon Android 15. Kurz vor dem Dezember-Termin ist außerdem mit einem Winter-Android-Feature-Drop zu rechnen.









2. Pixel Feature Drop – März 2020

3. Pixel Feature Drop – Juni 2020

4. Pixel Feature Drop – September 2020









5. Pixel Feature Drop – Dezember 2020

6. Pixel Feature Drop – März 2021

7. Pixel Feature Drop – Juni 2021









9. Pixel Feature Drop – Dezember 2021

10. Pixel Feature Drop – März 2022

11. Pixel Feature Drop – Juni 2022









12. Pixel Feature Drop – Dezember 2022

13. Pixel Feature Drop – März 2023

14. Pixel Feature Drop – Juni 2023









15. Pixel Feature Drop – Oktober 2023

Wer sich jetzt nochmal über alle Neuerungen im Einzelnen informieren möchte, findet diese übersichtlich in diesem Artikel. Tatsächlich gab es aber schon so viele Verbesserungen, die man aufgrund ihrer teilweise recht kleinen Natur sogar in Aufzählungen weglässt, das wir weit im dreistelligen Bereich liegen.

