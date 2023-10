Pixel 8-Smartphones: Unterstützung für Lossless Audio in Android 14 kommt etwas später – aber es kommt

Die Pixel 8-Smartphones sind seit einigen Tagen auf dem Markt, bieten aber noch nicht alle erwarteten Features, sondern werden erst im Laufe der Zeit nachlegen. Erst gestern hatten wir über die kommende Display-Out-Unterstützung berichtet und jetzt wurde offiziell bestätigt, dass man auch im Audiobereich nachlegen wird. Schon bald soll Lossless Audio über USB unterstützt werden.



Mit Android 14 hat Google die Unterstützung für Lossless Audio über USB in das Betriebssystem gebracht, doch bisher wird dieser Modus kaum genutzt – weder von App-Entwicklern noch von den großen Smartphone-Herstellern. Google selbst wird diesen Modus auf den Pixel 8-Smartphones erst etwas später unterstützen können, doch der Android-Chef Dave Burke konnte dazu leider kein Zeitfenster nennen. Die Rede ist nur von „späteren Releases“, aber es wird explizit das Pixel 8 erwähnt.

Basically what it does is ensure “bit perfect audio”, so audio bypasses the audio mixer, any processing effects, etc. We’ve added OS support – so the next step is for support from device makers and app developers. Pixel 8 and other OEMs are expected to support this mode in their hardware abstraction layer (HAL) implementations in later releases. App developers will need to adopt the new API for lossless audio to take advantage of.