Pixel Watch 2: Haptisches Feedback wurde verbessert – Vibrationsintensität lässt sich festlegen (Screenshots)

Neo-Besitzer der Pixel Watch 2 könnten recht früh bemerkt haben, dass Google beim haptischen Feedback der Smartwatch nachgelegt hat und dieses deutlich intensiver ausfallen kann, als man es erwarten würde. Aber das liegt nicht nur am Vibrationsmotor, denn auch in den Einstellungen der Pixel Watch 2 lassen sich jetzt einige zusätzliche Optionen auswählen sowie die Intensität der Vibration festlegen.



Bei einer Smartwatch kann das haptische Feedback in Form von Vibrationen für Benachrichtigungen oder auch als leichtes haptisches Feedback bei der Nutzung sehr wichtig sein. Aus diesem Grund hat Google bei der Pixel Watch 2 auch in diesem Punkt stark nachgelegt und bringt deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten mit. Mit der zweiten Generation lässt sich das haptische Feedback in nicht weniger als fünf Optionen einstellen. Dazu gehört vor allem die Trennung zwischen Telefonklingeln, Benachrichtigung und Weckerton. Aber das ist längst nicht alles.

Für alle diese drei Kategorien lässt sich die Intensität der Vibration in vier Stufen festlegen, wobei die Stufen sehr unterschiedlich sind. Während man bei der leichten Vibration schon aufmerksam sein muss, soll die stärkste Stufe gar am gesamten Arm spürbar sein. Zusätzlich lässt sich festlegen, ob es haptisches Feedback bei Touch-Eingaben oder beim Drehen bzw. Drücken der Krone geben soll. Bisher ließ sich das nicht so detailliert und in mehreren Kategorien einstellen.

» Pixel Watch: Update auf Wear OS 4 wird überraschend ausgerollt – alle Neuerungen aus dem Oktober-Update

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 18.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!