Google Messages: Web-Client lässt sich demnächst per Google-Konto anbinden + 2FA mit Emojis (Screenshots)

Die Messenger-Plattform Google Messages lässt sich sowohl auf dem Smartphone als auch am Desktop nutzen, wobei aufgrund der Nutzung von lokaler Smartphone-Technologien eine ständige Verbindung zwischen beiden Geräten notwendig ist. Diese Verbindung wird seit langer Zeit per QR-Code hergestellt, doch schon bald dürfte man das auf das Google-Konto umstellen. Als letzte Sicherheit soll es eine Emoji-Lösung geben.



Die von Google Messages unterstützten Technologien SMS und RCS sind an die Telefonnummer gebunden und lassen sich dementsprechend nur dann am Desktop verwenden, wenn die Inhalte zuerst vom Smartphone empfangen werden. Der Google Messages Web Client lässt sich sehr einfach mit einem per Smartphone gescannten QR-Code mit dem mobilen Gerät verbinden. Das ist einfach und praktisch, erfordert aber hin und wieder einen neuen Scan und wird wohl als umständlich angesehen.

Jetzt gibt es eindeutige Hinweise darauf, dass das Ganze schon bald über das Google-Konto laufen soll. Wer also auf beiden Geräten mit demselben Google-Konto angemeldet ist, kann Messages sofort nutzen. Beim ersten Login für das Pairing soll es als Zwei-Faktor-Lösung eine Abfrage am Smartphone geben. Diese ist aber nicht Prompt-basiert oder benötigt eine Zahlenfolge, sondern setzt auf Emojis. Das soll wohl für Auflockerung sorgen und könnte je nach Auswahl der Emojis vielleicht auch schneller gehen.

Derzeit ist das noch in Entwicklung, aber diese scheint vorangeschritten zu sein, sodass es schon bald für alle Nutzer ausgerollt werden könnte.

