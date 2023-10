Gboard: Auswahl von Hautfarbe und Geschlecht für Emojis wird komfortabler – ein Tap ändert alle Bildchen

Die Emojis wurden vor vielen Jahren zu dem Zweck geschaffen, bestimmten Gefühlen Ausdruck zu verleihen, vielleicht Stimmungen zu vermitteln oder Texte ein wenig aufzulockern. Das gilt auch heute noch, doch auch die Emojis sind komplizierter geworden, denn mittlerweile haben diese Geschlechter, Hautfarben und andere Anpassungen. Jetzt wird ein Update für die Tastatur-App Gboard ausgerollt, mit dem die Eingabe erleichtert werden soll.



Die Auswahl von Hautfarben und Geschlechtern mit einer Tastatur-App ist nicht unbedingt aufwendig, muss aber immer wieder von vorn begonnen werden. Doch wer einen dunkelhäutigen Daumen nach oben gibt, wird vermutlich auch den Daumen nach unten, die geballte Faust oder den Muskelarm in dieser Hautfarbe senden wollen. Das hat auch das Gboard-Team in einer Studie mit 2.000 Teilnehmern herausgefunden und rollt daher eine kleine Änderung aus. In der folgenden Animation könnt ihr das schon sehen.

Wird die Hautfarbe eines Emojis geändert, werden automatisch auch alle anderen Emojis in dieser Hautfarbe eingestellt, sodass beim nächsten Mal ein einfacher Tap ausreicht. Das Gleiche gilt für Geschlechter, denn auch diese müsst ihr nach dem Update nur noch einmal auswählen und könnt anschließend immer wieder das gleiche Geschlecht oder die neutrale Variante verwenden. Ich denke, das ist eine schöne Erleichterung, mit der das Tippen um einige Sekunden beschleunigt werden kann.

[Google-Blog]

