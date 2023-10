Pixel 8 Pro: Googles neues Smartphone hat eine der besten Kameras – Platz 4 im DXOMARK-Kameratest

Mit den Pixel 8-Smartphones hat Google wieder zwei echte Kracher auf den Markt gebracht, die in vielen Reviews überwiegend gut abschneiden und somit sicherlich ihre Fans finden werden. Aber auch bei der Kamera haben Googles Ingenieure offenbar die richtigen Stellschrauben gedreht, denn laut dem DXOMARK-Test hat das Pixel 8 Pro eine der besten Smartphone-Kameras und muss sich in diesem Ranking nur dem aktuellen iPhone sowie einem Huawei-Gerät geschlagen geben.



Google hat mit dem Start der Pixel-Serie im Jahr 2016 die Kamera zu einem Schwerpunkt erklärt und damals den Anstoß dazu gegeben, dass sich auch die Hersteller abseits von Apple deutlich stärker mit diesem Bereich beschäftigen. Das hat dem Unternehmen zwei Mal in Folge den Platz der weltbesten Smartphone-Kamera eingebracht, in den folgenden Jahren war man vorn dabei und im vergangenen Jahr konnte man mit dem Pixel 7 Pro wieder den Thron besteigen. In diesem Jahr hat es dafür leider nicht gereicht, aber dennoch darf man sich über Platz vier im globalen Ranking freuen.

Im Vergleich zum Vorgänger konnte sich Googles Smartphone in fast allen Kategorien verbessern und kommt auf eine Gesamtpunktzahl von 153, im Vorjahr waren es noch 147. Vor allem bei Foto und Video hat man stark nachgelegt, doch interessanterweise soll der Bokeh-Effekt deutlich abgebaut und fünf Punkte verloren haben. Es sind genau die fünf Punkte, die dem Smartphone zum Spitzenplatz im Ranking fehlen. Denn die beiden iPhone 15 liegen nur einen Punkt voraus und auch das Huawei P60 Pro hat nur drei Punkte Vorsprung.

Ihr könnt euch die ausführliche Bewertung bei DXOMARK durchlesen und auch viele Erklärungen und Vergleiche im folgenden Video finden.









Trotz des Top-Ranking hat man aber auch eine Reihe von Nachteilen gefunden, die hier nicht verschwiegen werden sollen. Im Folgenden findet ihr das automatisch übersetzt Pro und Contra, um einen schnellen Gesamtüberblick zu erhalten.

Erst vor wenigen Tagen konnten die Pixel 8-Smartphones den Spitzenplatz beim Display erreichen und haben diese nach wie vor inne. Das Display ist es auch, dass in der Kombination aller Testkategorien dafür sorgen würde, dass das Pixel 8 Pro derzeit das beste Smartphone am Markt ist. Schaut euch einmal das Gesamtranking bei DXOMARK an.

