Pixel Watch 2: Das sind Googles fünf neue Watch Faces – neue Ziffernblätter für viele Geschmäcker (Galerie)

Google bringt mit der Pixel Watch 2 eine Reihe neuer Ziffernblätter auf die Smartwatch, die speziell für die zweite Generation entwickelt wurden und derzeit auch noch nicht für die erste Generation oder gar Uhren von anderen Herstellern angeboten werden. Die Freigabe für die Pixel Watch der ersten Generation ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, doch erst einmal behält man sie exklusiv und will sich damit ein wenig abheben. Hier findet ihr sie alle in einer schnellen Übersicht.

Digital Bold

Dieses Watch Face ist schon vorab durchgesickert und hat sich ein wenig vom Comic-Stil inspirieren lassen. Denn die einzelnen Ziffern der Uhrzeit wirken aufgeblasen, überlappen sich zum Teil und lassen das gesamte Ziffernblatt meiner Meinung nach sehr freundlich wirken. Es zeigt nur die Uhrzeit mit einem übergreifenden Farbverlauf, kann optional aber auch bis zu drei Komplikationen aufnehmen.









Adventure

Dieses Ziffernblatt setzt nicht unbedingt auf Schönheit, sondern Effizienz in Form von vielen Informationen. Man bringt so viele Informationen unter, dass selbst die Uhrzeit „stört“ und die Zeigrn dementsprechend nur in Umrissen gezeigt werden. Zwar nicht transparent, aber sie sind trotz ihrer Größe so gestaltet, dass sie möglichst wenig stören sollen. Darunter finden sich bis zu vier Komplikationen.

Analog Arcs

Mit Analog Arcs hat man ein auf den ersten Blick ähnliches Watch Face zu Adventure, das sich aber dennoch konzeptionell abhebt. Denn hier sind die Zeiger etwas deutlicher zu erkennen und auch die Komplikationen fallen durch das Weglassen der Trennlinien etwas mehr auf. Am äußeren Rand finden sich zusätzliche Informationen, die trotz einer auf den ersten Blick geringeren Informationsdichte mehr Details vermitteln.

Large Scale

Large Scale ist ein Watch Face für alle Nutzer, die es gerne schlicht haben und dennoch nicht auf das Comic-artige Digital Bold setzen wollen. Wir sehen eine präsente digitale Uhrzeit und auf Wunsch eine zusätzliche Komplikation. Von den neuen Watch Faces vermutlich das, was die meisten Nutzer verwenden werden.









Rotation

Das ist ein wirklich sehr schönes Watch Face, das sowohl schick aussieht als auch eine ganze Reihe von Informationen vermitteln kann. Wir sehen eine analoge Variante mit auffälligen Zeigern. Auf diesen Zeigern können weitere Informationen untergebracht werden, die somit keinen Platz darunter benötigen. Wir sehen den Wochentag auf dem Minutenzeiger und das Datum auf dem Stundenzeiger. Optional kann der Index so angepasst werden, das stets nur die Zahl eingeblendet wird, auf der sich der Sekundenzeiger befindet.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Ziffernblätter, aber diese sind den bereits seit langer Zeit angebotenen Watch Faces sehr ähnlich und heben sich, wenn überhaupt, nur in Details von den Vorgängern ab.

