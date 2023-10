Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Jetzt gratis Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro sichern – so könnt ihr eure Prämie beantragen

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die sich in den letzten Wochen ein neues Pixel 8-Smartphone gekauft haben, denn die allermeisten werden das hoffentlich im Rahmen der starken Aktion getan haben: Seit Freitag könnt ihr euch eure Geschenke sichern und somit in den nächsten Wochen die Gratis Pixel Watch 2 oder Gratis Pixel Buds Pro erhalten. Lasst euch nicht zu viel Zeit!



Gratis Pixel Watch 2 & Gratis Pixel Buds

Google hat den Vorverkauf und auch den Verkaufsstart der Pixel 8-Smartphones mit starken Aktionen gestützt, die es im vergangenen Jahr schon einmal mit sehr großem Erfolg gegeben hat: Wer sich bis einschließlich 16. Oktober ein Pixel 8 Pro bei teilnehmenden Händlern gekauft hat, bekam das Versprechen für eine Gratis Pixel Watch 2 mit auf den Weg. Beim Pixel 8 gab es stattdessen das Versprechen für Gratis Pixel Buds Pro. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Die Aktion lief bei teilnehmenden Händlern wie etwa Amazon, Saturn oder Media Markt und auch im Google Store. Google Store-Nutzer hatten in den ersten zwei Wochen den einfachsten Ablauf, denn dort hat man das Geschenk gleich mit in das Paket gepackt. Alle anderen müssen ab dem 27. Oktober aktiv werden und sich auf der Prämien-Seite registrieren, um aus dem Versprechen für das Produkt eine Gratis-Bestellung zu machen. Denn ihr bekommt das Geschenk nicht automatisch, sondern müsst euch registrieren.

Erst wenn ihr die folgenden Schritte durchlaufen habt, solltet ihr euch die Prämie gesichert haben, die dann im Laufe der nächsten zwei Monate zugestellt wird.









Teilnehmen könnt ihr nur, wenn ihr das Pixel 8 oder Pixel 8 Pro zwischen dem 4. und 16. Oktober gekauft habt. Erfüllt ihr dies, müsst ihr bis spätestens 29. November den Antrag ausfüllen. Dafür benötigt ihr die IMEI des Smartphones sowie die Rechnung / Kaufvertrag, eure persönlichen Daten und das Kaufdatum.

Wenn ihr diese Zeilen lest, lasst euch bitte nicht zu viel Zeit, sondern klickt direkt auf die Aktionsseite und füllt den Antrag aus. Weist vielleicht auch andere Personen darauf hin, denen ihr ein Pixel 8 empfohlen habt. Denn zum einen kommt der 29. November schneller als man denkt („mache ich morgen…“) und zum anderen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass Google die Prämien ausgegangen sind. Zwar gab es immer einen Ersatz, aber ich denke, dass beide Prämien sehr bewusst von den Käufern im Blick gewesen sind, sodass sie sich schwer ersetzen lassen. Klickt euch also gleich auf die Aktionsseite für die Prämie und lasst nicht zu viel Zeit vergehen.

