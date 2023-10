Google / Pixel: Stand die Marke ‚Pixel‘ knapp vor dem Aus? Interessante Infos aus geleakten Marketing-Bildern

Googles Hardware-Business floriert und ist vor allem dank der Pixel-Familie zum wichtigen Umsatzträger geworden, sodass es kaum verwunderlich ist, dass das Portfolio zuletzt stark ausgebaut wurde. Mittlerweile ist die Marke Pixel etabliert, doch bis vor zwei Jahren war man sich intern wohl noch nicht ganz sicher, unter welcher Dachmarke die zukünftigen Produkte erscheinen sollten. Man musste sich zwischen Google und Pixel entscheiden.



Die Pixel-Smartphones sind längst auch außerhalb der erweiterten Tech-Blase bekannt und haben dafür gesorgt, dass die Marke „Pixel“ von immer mehr Menschen mit Google-Hardware in Verbindung gebracht wird. Was mit Smartphones begonnen hat, wurde mittlerweile um die Pixel Buds-Kopfhörer, das Pixel Fold, die Pixel Watch und das Pixel Tablet erweitert. Ein weiterer Ausbau des Portfolios dürfte nur eine Frage der Zeit sein und mittlerweile scheint klar, dass die Marke „Pixel“ unantastbar ist.

Doch im Zuge der Pixel Watch-Leaks wurde vor wenigen Wochen ein interessantes Detail bekannt: Nicht nur, dass die Smartwatch eigentlich schon im Jahr 2021 parallel zu den Pixel 6-Smartphones erscheinen sollte – sie sollte ursprünglich als Google Watch auf den Markt kommen. Die geplante Bezeichnung war bereits so weit fortgeschritten, dass entsprechendes Marketingmaterial entworfen wurde (siehe Bilder in diesem Artikel). Ob man sich erst im Laufe des folgenden Jahres oder schon vor der möglichen Präsentation im Oktober 2021 für die neue Bezeichnung entschieden hat, ist unklar.

Damals dürfte man wohl noch nicht vollständig von der Zugkraft der Marke „Pixel“ überzeugt gewesen sein und wollte mit „Google“ nachhelfen. Ähnlich hatte man es bereits bei „Fitbit by Google“ und „Google Nest“ gehandhabt. Dazu kommt, dass die Pixel-Smartphones selbst keine eigene Bezeichnung haben, sondern den Oberbegriff verwenden. Sonst müsste man sie „Pixel Phone“ nennen, was man zwar zum Teil auch tut, dies aber nicht als offizielle Bezeichnung verwendet.









Pixel oder Google?

Mit Blick auf das gewachsene Pixel-Portfolio wäre „Google Watch“ wohl keine gute Wahl gewesen. Denn wie hätte man das Pixel Fold oder das Pixel Tablet genannt? Und warum sollten diese Geräte näher an der Pixel-Welt sein als die Smartwatch? Ich hatte schon vor einigen Wochen die Vermutung geäußert, dass man sich zu sehr an Apple orientiert hat, das bekanntlich die „Apple Watch“ und nicht die „iWatch“ oder gar „iPhone Watch“ im Portfolio hat. Aber bei Google hätte das meiner Meinung nach nicht gepasst.

Ohnehin spielt die Markenbezeichnung „Google“ bei Hardware nur eine sekundäre Rolle, was aufgrund des Fokus auf andere Bereiche sicherlich keine schlechte Idee ist. Google steht für Software, Cloud, Apps, Websuche und mehr – aber nicht unbedingt für Hardware. Zwar ist bekannt, dass Pixel, Fitbit, Nest und Chromecast zu Google gehören, aber wenn man dann mal wieder in die Hardware-Sackgasse gerät und ein weniger gutes Gerät auf den Markt bringt, fällt die negative Meinung dennoch nicht zu sehr auf die Kernmarke zurück.

Mit dem Hardware-Quartett „Pixel“, „Fitbit“, „Nest“ und „Chromecast“ fährt man derzeit sicherlich sehr gut und sollte sich auf die jeweiligen Stärken dieser Marken fokussieren. Ganz so, wie man es bei Help by Google. Health by Fitbit. getan hat und hoffentlich auch in Zukunft beibehält.

