Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Googles neue Smartphones in den Tests – Display und Kameras erreichen Spitzenplätze

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel 8-Smartphones auf den Markt gebracht und scheint mit diesen bereits zum dritte Mal in Folge einen Volltreffer gelandet zu haben, wobei die neue Generation die vorherigen noch einmal übertrifft. In einer ganzen Reihe von Tests konnten sich sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro Spitzenplatzierungen sichern und sind in puncto Kameras und Displays auf einem Level mit der etablierten Konkurrenz angekommen.



Die Pixel 8-Smartphones wurden sowohl von der Fachpresse als auch von Testern und Nutzern sehr gut aufgenommen, denn Google hat mit beiden Geräten ein starkes Paket geschnürt. Die größte Kritik erhält tatsächlich die Preiserhöhung der beiden Geräte, die trotz einer recht saftigen Steigerung gerechtfertigt ist. Und dass der Preis dem Verkaufserfolg keinen Abbruch tun muss, beweisen Samsung und Apple seit vielen Jahren.

Ich hatte erst vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass die Pixel-Smartphones möglicherweise einen iPhone-Moment erleben und vielleicht mit der achten Generation nochmal eine ganz neue Zielgruppe erreichen können. Das bezieht sich freilich nur auf die umfassenden Tests sowie das Feedback der Community, aber auch in puncto Leistung und Qualität hat Google an vielen Stellen stark nachgelegt und konnte somit wenig überraschend Top-Platzierungen in den Tests erreichen.

Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der Testergebnisse, über die wir euch in den letzten Wochen ausführlich berichtet haben. Wirklich überraschend sind die Platzierungen nicht, denn schon in den letzten Jahren war Google Stammgast in der Spitzengruppe der Tests und bis heute sind die Pixel 7-Smartphones in den oberen Rängen zu finden. Es ist daher zu erwarten, dass auch die Pixel 8-Smartphones nicht so schnell geschlagen werden.









Pixel 8-Smartphones haben das beste Display

Mit den Pixel 8-Smartphones hat Google die Marke der „Super Actua-Displays“ eingeführt, mit denen man gleich in der ersten Generation einen Volltreffer gelandet hat. Denn der DXOMARK-Kameratest sieht die beiden Smartphones an der Spitze. Mit 154 Punkten liegen sie derzeit zwei Punkte vor dem Samsung Galaxy Z Fold 5 und drei Punkte vor dem hauseigenen Pixel Fold sowie dem Huawei Magic5 Pro. Google ist derzeit also zwei Mal in der Top 3 vertreten. Besser könnte es kaum laufen. Aber auch in puncto Energieverbrauch ist das Pixel 8 Pro-Display mit weitem Abstand an der Spitze und hat einen riesigen Sprung gemacht.

» Pixel 8-Smartphones im Displaytest

» Pixel 8 Pro-Displays haben den geringsten Energieverbrauch

Pixel 8 Pro in der Top 5 der weltbesten Smartphone-Kameras

Einige Jahre lang konnte Google mit den Pixel-Smartphones den Spitzenplatz im Kameratest erreichen, doch in diesem Jahr hat es trotz aller modernisierter Hardware und auch den Software-Kameratricks nur für den vierten Platz gereicht. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, denn mit 153 Punkten liegt man gerade einmal einen Zähler hinter den iPhone 15-Smartphones sowie drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Huawei P60 Pro.

» Pixel 8 Pro im Kameratest

Pixel 8-Smartphones mit Top 3-Frontkamera

Besser läuft es auf der Vorderseite, denn Google hat sowohl dem Pixel 8 als auch dem Pixel 8 Pro eine neue Frontkamera spendiert. Mit 145 Punkten liegt das getestete Pixel 8 Pro auf dem zweiten Rang (für das nicht-getestete Pixel 8 gilt dasselbe) und muss sich nur dem iPhone 15 Pro Max geschlagen geben – das aber gleich mit vier Punkten Abstand. Gleichauf mit den Pixel 8-Smartphones sind die iPhone 14-Geräte sowie das Huawei Mate 50 Pro.

» Pixel 8-Smartphones im Frontkamera-Test









Pixel 8 Pro im Härtetest

Das Pixel 8 Pro überzeugt nicht nur in den Standard-Tests, sondern kann auch erhobenen Displays aus dem Härtetest des YouTube-Kanals JerryRigEverything hervorgehen. Denn die verursachten Schäden sind überschaubar oder absolut im Rahmen. Es gibt keinen echten Kritikpunkt, denn das Smartphone ist im Rahmen der Möglichkeiten resistent gegen Kratzer, gegen ein verbranntes Display und auch im Biegetest regt sich nichts.

» Alle Detail zum Pixel 8 Pro-Härtetest

Pixel 8 Pro im Teardown

Zu guter Letzt gab es vor wenigen Tagen einen Teardown des Pixel 8 Pro, der uns das Innenleben zeigt, einen Blick auf den Thermometer-Sensor ermöglicht und außerdem zeigt, wie sich die Reparatur des Geräts gestaltet. Dabei ist der Akkutausch wohl gar nicht so einfach, denn beim Herausnehmen des Original-Akkus kommt der Kleber mit, sodass der Ersatz-Akku erneut verklebt werden muss.

» Pixel 8 Pro im Teardown

