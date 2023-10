Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Googles neue Smartphones im Selfie-Check – die Frontkamera schafft es in die Top3

Google hat die Pixel 8-Smartphones im Vergleich zu den Vorgängern recht umfangreich weiterentwickelt und dabei vor allem im Kamerabereich offenbar an den richtigen Stellschrauben gedreht. Nachdem die Smartphones bereits für die Hauptkamera und das Display sehr gute Werte erzielen konnten, inklusive Spitzenplatz, geht es im Selfie-Ranking genauso weiter. Laut DXOMARK kommt man derzeit auf den zweiten Platz der besten Selfie-Kamera.



Die Zeiten, in denen die Frontkamera eines Smartphones deutlich schlechter ausgestattet ist als die Hauptkamera, sind lange vorbei. Die Unterschiede ergeben sich hauptsächlich daraus, dass sich auf der Rückseite mittlerweile eine ganze Armada an Kamerasensoren befindet, während es vorn nur ein kleiner Sensor im Display sein darf. Google hat bei den Pixel 8-Smartphones nachgelegt und beiden Smartphones denselben 10,5 Megapixel-Sensor spendiert.

Die Bildexperten von DXOMARK haben sich die Frontkamera des Pixel 8 Pro ganz genau angesehen und geben dieser insgesamt 145 Punkte – drei mehr als im Vorjahr. Diese setzen sich aus dem Durchschnitt von 149 Punkten für Video und 143 Punkten für Fotos zusammen. Das reicht im globalen Ranking für den zweiten Platz, den man sich mit den beiden iPhone 14-Modellen sowie dem Huawei Mate 50 Pro teilen muss. Besser schlägt sich nur das iPhone 15 Pro, das auf 149 Punkte kommt und damit für diese Sphären noch einen guten Vorsprung auf die Verfolge hat.

Den eigenen Vorgänger Pixel 7 Pro überholt man mit einem Vorsprung von drei Punkten, obwohl ein ähnlicher Kamerasensor verbaut wurde und die Megapixel-Zahl gar gesunken ist – aber diese sagt gerade an der Frontkamera nicht viel aus. Man hat also in die richtige Richtung entwickelt und diese Frontkamera gleichzeitig auch dem kleineren Pixel 8-Smartphone spendiert. Hier nun das Ranking mit den automatisch übersetzten Pro und Contra.









Ich denke, dass sich die Frontkamera überhaupt nicht verstecken muss, denn schlussendlich ist eine sehr gute Bewertung in diesem Fall ausreichend. Niemand nimmt ernsthaft sehr wichtige oder perfekte Fotos mit der Frontkamera auf, sondern diese wird hauptsächlich für Selfies oder Videotelefonie verwendet. Und für Letztes hat man längst eine Qualität erreicht, die ohnehin über die diversen Videotelefonie-Apps komprimiert wird.

Das Pixel 8 wurde nicht getestet, doch weil es denselben Sensor verbaut hat und auch in puncto Software-Unterstützung keinerlei Abweichung bekannt ist, sollte es auf die gleiche Punktzahl kommen.

» Die Testergebnisse bei DXOMARK

