Pixel-Smartphones: Smarte Autounfallerkennung startet in deutschsprachigen Ländern (nicht in Deutschland)

Die Pixel-Smartphones besitzen schon seit längerer Zeit im Rahmen der Notfallfunktionen die Möglichkeit, Autounfälle zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Nachdem diese Funktion bisher nur in wenigen Ländern zur Verfügung steht, wurde sie jetzt ohne Ankündigung auch in den ersten deutschsprachigen Ländern freigeschaltet – allerdings noch nicht in Deutschland.



Die smarte Autounfallerkennung ist ein Teil der Notfallfunktionen der Pixel-Smartphones, die man zwar am liebsten nicht kennenlernen würde, im Ernstfall aber sehr hilfreich sein oder gar Leben retten können. Erkennen die Pixel-Smartphones einen Autounfall, wird ein Countdown gestartet und der Nutzer nach seinem Befinden gefragt. Diesen Countdown kann man entweder abbrechen und alles ist „gut“ oder man reagiert nicht darauf und das Smartphone wird eine Rettungskette in Gang setzen.

Obwohl man das Feature theoretisch für alle Pixel-Smartphones freigeschaltet hat, wird es nicht in allen Ländern unterstützt – darunter Deutschland. Jetzt hat Google still und heimlich die Liste der unterstützten Länder um Österreich und die Schweiz erweitert, sodass es in diesen Ländern nun zur Verfügung stehen sollte. Deutschland fehlt weiterhin und es ist nach wie vor nicht bekannt, welche möglicherweise rechtlichen Probleme dem Release im Wege stehen. Ähnlich verhält es sich übrigens mit der Sturzerkennung auf der Pixel Watch.

