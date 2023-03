Pixel Watch: Neue Sturzerkennung kommt nicht nach Deutschland – Google erklärt das Fehlen der Funktion

Erst mehrere Monate nach dem Start hat die Pixel Watch kürzlich eine neue Funktion erhalten, die man von Beginn an versprochen und auch beworben hatte: Die Unfallerkennung mit automatischer Sturzerkennung, die im Ernstfall sehr hilfreich sein kann und automatisch den Notruf wählt. Allerdings hat es diese Funktion bisher nicht nach Deutschland geschafft und jetzt erklärt Google, warum das so ist.



In der Pixel Watch sind zahlreiche Sensoren verbaut, die jede Bewegung erkennen und aus der Kombination von Bewegungsmustern einiges ableiten können. Das gilt aber nicht nur für sportliche Aktivitäten, sondern soll auch einen möglichen Sturz des Trägers zuverlässig erkennen und entsprechend darauf reagieren. Schon vor einigen Monaten wurde die Sturzerkennung, die in deutscher Sprache vielleicht etwas irreführend als „Unfallerkennung“ und „Notfall-SOS“ bezeichnet wird, in Aussicht gestellt.

Diese Funktion ist in den Monaten nach dem Release mehrfach bei Nutzern aufgetaucht und erst Ende Februar hat man offiziell den Rollout für alle Nutzer angekündigt, wobei man schon bei der Ankündigung von einer möglichen regionalen Nicht-Verfügbarkeit sprach. Die Sturzerkennung ist ein Zusatz zum bereits vorhandenen „Notfall-SOS“, das sich durch fünfmaliges Drücken auf die Power-Taste auslösen lässt. Wird ein Sturz erkannt, meldet sich die Smartwatch zu Wort und fragt, ob die Rettung gerufen werden soll. Eine solche Funktion kennt man auch von Pixel-Smartphones, die etwa Autounfälle erkennen und entsprechend reagieren können (ebenfalls nicht in Deutschland).

Google weist schon im Support-Dokument darauf hin, dass der automatische Rufaufbau zum Rettungsdienst in Deutschland sowie in Australien nicht nutzbar ist. Als Alternative gibt es die Notfall-Kontakte, die in Kenntnis gesetzt werden können. Ohne eine automatische Verständigung der Rettungsstellen ist das Ganze aber dennoch nur halb so viel wert.









Pixel Watch Sturzerkennung nicht in Deutschland

Deutsche Nutzer werden bereits bemerkt haben, dass diese ursprünglich versprochene Funktion auch nach dem Update nicht angeboten wird. Das wird wohl auch so bleiben, denn jetzt geht man im hauseigenen Support-Forum mit knappen Worten darauf ein und spricht von rechtlichen Problemen in Deutschland. In Deutschland ist es nicht erlaubt, dass Geräte eigenständig den Notruf wählen. Sollten sich deutsche Pixel Watch-Nutzer im Ausland befinden, wird es dennoch funktionieren. Ob es umgekehrt so ist, dass internationale Nutzer diese Funktion in Deutschland nicht nutzen können und daher hierzulande im Urlaub besser nicht stürzen sollten, wird nicht explizit erwähnt:

Germany does not allow devices to automatically call emergency services. But watches purchased in Germany can use fall detection while visiting other supported countries. As an alternate safety measure, users in Germany can leverage Emergency SOS on Google Pixel Watch if they need help. This feature alerts emergency responders or trusted contacts when they’re in an emergency or feeling unsafe.

Ich denke, damit kann man dann jede Hoffnung aufgeben. Google wird diese Funktion sehr wahrscheinlich nicht anbieten können / wollen, obwohl andere Hersteller so etwas anbieten – darunter Apple mit der Apple Watch. Fraglich allerdings, warum man diese Funktion dann zu Beginn auch in Deutschland beworben hat, sowohl auf Produktbildern als auch in der Beschreibung.

» Aktionen bei Amazon: Pixel 6a für nur 333 Euro + Gratis Chromecast, Pixel 7, Pixel Watch & Buds zum Bestpreis

» Android: Erweiterte Sicherheit für PIN-Eingabe kommt – weniger visuelle Effekte auf dem Sperrbildschirm

[Pixel Watch Minute]

Letzte Aktualisierung am 19.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!