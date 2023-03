Android: Erweiterte Sicherheit für PIN-Eingabe kommt – weniger visuelle Effekte auf dem Sperrbildschirm

Gestern Abend wurde die jüngste Android 13 QPR3 Beta veröffentlicht und hat neben der Behebung einiger Probleme auch eine interessante Verbesserung im Gepäck: Ein neues Feature soll die PIN-Eingabe auf dem Sperrbildschirm noch sicherer machen, in dem diese vor fremden Blicken geschützt wird. Ist die Funktion aktiviert, werden die visuellen Effekte auf ein Minimum heruntergefahren.



Google schützt Android Software-seitig immer stärker vor Angriffen von Außen und hat dabei schon so manche Erfolge erzielen können. Doch gegen physische Angriffe kann man sich auf diese Art nicht schützen, aber den „Angriff“ immerhin erschweren. Jetzt geht man das Problem an, dass andere Menschen in unmittelbarer Nähe die Eingabe des PIN beobachten könnten. Durch schicke Effekte beim Tastendruck sowie dem sehr kurzen Einblenden der eingegebenen Ziffer hat man es den Beobachtern leichter gemacht.

In der Android 13 QPR3 Beta 2 findet sich nun eine neue Option, mit der der Sperrbildschirm und die PIN-Eingabe sicherer gestaltet werden soll. Wird die „Erweiterte PIN-Sicherheit“ aktiviert, fallen die visuellen Effekte weg. Ein Tastendruck löst keine Animation mehr aus und auch die kurzzeitige Darstellung der zuletzt eingegebenen Ziffer ist nicht mehr vorhanden. Nur noch die Sternchen weisen darauf hin, dass überhaupt eine Taste gedrückt wurde. Im schlimmsten Fall ist also nur zu sehen, wie viele Zeichen der PIN hat.

Wer also nicht gerade mit dem Zeigefinger und weit über dem Display schwebender Hand den PIN eingibt, kann sich dadurch besser absichern. Man sollte den Smartphone-Pin einfach so eingeben, wie man es am Bankomat-Terminal macht.

[9to5Google]