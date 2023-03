Android 13: Google veröffentlicht neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 13 QPR3 Beta 2

Gerade einmal zwei Wochen nach dem Start der neuen Beta legt Google nach: Vor wenigen Minuten wurde die zweite Android 13 Beta in der QPR3-Schiene veröffentlicht, die uns noch in den nächsten zwei Monaten begleiten und möglicherweise einige neue Features bringen wird. Der Rollout beginnt ab sofort für alle aktuell unterstützen Pixel-Smartphones, die sich noch oder schon wieder im Beta-Channel befinden.



Noch nicht einmal einen Monat nach dem Start der Android 13 QPR3 Beta legt Google mit der zweiten Ausgabe nach, die vor wenigen Minuten veröffentlicht wurde. Bei der QPR Beta handelt es sich um eine monatlich veröffentlichte Version, die jeweils am Ende des Quartals in einer stabilen Version als Feature Drop-Update für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Hier die kurze Auflistung von Änderungen, die man mit der zweiten Beta vorgenommen hat und bisher nur aus zwei Problemlösungen besteht.

Die folgenden Probleme wurden in Android 13 QPR3 Beta 2 behoben: Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Lautstärkefeld beim Anpassen der Lautstärke mit den Lautstärketasten flackerte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Benutzeroberfläche des Systems in einigen Fällen verschwommen blieb, z. B. beim Entsperren des Geräts oder beim Beenden eines Telefonanrufs.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benachrichtigungsleiste sofort geschlossen wurde, nachdem ein Benutzer sie geöffnet hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Always-On-Display nach dem Entsperren des Geräts über Apps und anderen Inhalten angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Gerät Apps und Daten während der erstmaligen Einrichtung nicht drahtlos kopieren konnte.

Die Beta kann auf allen Pixel-Smartphones zwischen 4a und 7 heruntergeladen werden bzw. wird automatisch über den Beta-Kanal verteilt, wenn ihr euch bereits in diesem befindet. Sollte es wichtige Neuerungen geben, werden wir sie euch zeitnah zusammenfassen, aber in der zweiten QPR-Beta ist eher weniger zu erwarten. Die Neuerungen der ersten QPR3 Beta findet ihr in diesem Artikel.

