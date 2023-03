Android 13: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten Android 13 QPR3 Beta (Screenshots)

Google hat am Mittwoch wie erwartet die neue Android 13 QPR3 Beta veröffentlicht und läutet damit die nächste Runde der Feature Drop-Beta ein, die gerade in der ersten Ausgabe immer wieder interessante Neuerungen im Gepäck hat. Das ist auch diesmal der Fall, denn trotz einer praktisch Feature-leeren Ankündigung gibt es einige Veränderungen an der Oberfläche, die zum Teil nicht zu übersehen sind.



Die erste Android 13 QPR3 Beta ist da und wurde von Google damit nur zwei Tage nach dem Rollout der Android 13 QPR2 sowie wenige Wochen vor dem erwarteten Start der Android 14 Beta veröffentlicht. Die Ankündigung war weitgehend inhaltsleer: Man schrieb lediglich von Bugfixes und kleineren Problemen, aber tatsächlich zeigen sich auch neue Funktionen und Änderungen an der Oberfläche, die ab Anfang Juni 2023 in der finalen Version auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden könnten. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.

Verbesserte Smart Home-Kontrollen

Die über das Betriebssystem zugänglichen Smart Home-Kontrollen erhalten ein angepasstes Design. Auf den ersten beiden Screenshots seht ihr die alte Variante und auf den weiteren die neue Variante. Auch an dieser Stelle trägt man der wachsenden Geräteanzahl Rechnung und sorgt durch eine Verkleinerung der Elemente dafür, dass mehr Einträge ohne scrollen auf das Display passen.

Aber die Elemente wurden nicht nur verkleinert, sondern auch die Gesamtansicht um eine Reihe nach oben geschoben.









Batterie-Anzeige in Prozent

Kleines Update für die Batterie-Anzeige. Diese zeigt beim Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste jetzt wieder den Akkustand in Prozent an. Nur ein Detail, das aber viele Nutzer begrüßen dürften.

Warnung vor sehr niedrigem Akku-Stand

Wenn der Akkustand sinkt, warnen Smartphones normalerweise ab einer Reihe von Zwischenstufen. 25 Prozent oder 10 Prozent sind die üblichen Kandidaten, je nach Hersteller und Modus. Mit Android 13 QPR3 führt man die wohl letzte Stufe ein, die man nur noch als letzte Warnung bezeichnen kann: Sinkt der Akkustand auf zwei Prozent, gibt es eine dauerhafte Benachrichtigung, die vor dem drohenden Herunterfahren des Smartphones warnt.

Vollbildvorschau in der Wallpaper-Auswahl

Wie schon in der letzten Android 13 QPR2 Beta ersichtlich, wird auch mit Android 14 wenig überraschend die neue Wallpaper-Auswahl eingeführt. Diese setzt auf eine Vollbild-Ansicht, mit der man als Nutzer den besten Eindruck davon bekommt, wie sich das Bild in voller Pracht auf dem Smartphone macht. Weitere Infos und zusätzliche Neuerungen findet ihr ausführlich in diesem Artikel.









Pixel-Farbprofile verbessert

Eine interessante Änderung, die man in einer frühen Beta gar nicht erwartet hätte: Die Farbprofile für die Pixel-Smartphones werden angepasst und sollen sich wohl im direkten Vergleich signifikant unterscheiden. Sichtbar wird das vor allem dann, wenn zwischen dem normalen Modus und dem Nachtmodus gewechselt wird. Obiges Vergleichsbild und auch das Vergleichsvideo zeigen das sehr deutlich.

» Google Glass: Das Projekt wurde endgültig eingestellt – Nachfolger Pixel Glass schon in den Startlöchern

[9to5Google]