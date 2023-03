Pixel 7a: Neue Details zur Bluetooth-Unterstützung – Googles Smartphone hat die letzte Hürde genommen

Das Pixel 7a befindet sich auf der Zielgeraden und soll schon in wenigen Wochen von Google vorgestellt und bereits im Juni auf den Markt gebracht werden. Dementsprechend hat nicht nur die Hochsaison der letzten Leaks begonnen, sondern auch die regulatorischen Anmeldungen bei den unterschiedlichsten Behörden. Jetzt wurde die Anmeldung bei der Bluetooth SIG bekannt, die erneut auf einen baldigen Start hindeutet.



Jedes Gerät, das drahtlose Technologien verwendet, muss bei einigen Behörden und Organisationen angemeldet bzw. von diesen überprüft werden. Bei den allermeisten Geräten sind das unter anderem die US-amerikanische Behörde FCC sowie die Bluetooth Special Interest Group (SIG), denn alle Android-Smartphones unterstützen diese Technologien. Google hat diese Hürden bereits genommen, denn erst gestern wurde die Anmeldung bei der Bluetooth SIG veröffentlicht.

Aus der Anmeldung gehen nur wenige Informationen hervor, was in diesem Fall aber durchaus üblich ist. Denn natürlich geht es nur um Bluetooth und die Verwendung der Technologie, nicht um die weiteren verbauten Komponenten. Eine neue Information gibt es dann aber doch noch: Das Pixel 7a wurde für Bluetooth 5.3 zertifiziert, während die Pixel 7-Smartphones nur für Bluetooth 5.2 freigegeben sind. In der Praxis macht das aber keinen Unterschied, denn es gibt keine nennenswerten Veränderungen.

Jetzt sind alle Hürden genommen, um das Smartphone bereits in wenigen Wochen vorzustellen. Wir erwarten die Präsentation rund um die Google I/O am 10. Mai und den Verkaufsstart je nach Quelle zwischen „Anfang Juni“ und „Anfang Juli“. Ein wenig müssen wir uns also noch gedulden, aber weit entfernt ist das Budget-Smartphone nicht mehr.

