Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel 6a: Das März-Update kommt wohl am Montag – neue Sicherheitslücke macht Druck

Frühe Nutzer der Pixel 6-Smartphones dürften beim Thema Wartezeit auf Updates noch von den Anfängen abgehärtet sein, denn mehrwöchige Verzögerungen waren zu Beginn keine Seltenheit. Nach einigen Monaten hat Google das in den Griff bekommen, doch im März 2023 müssen sich Pixel 6-Nutzer wieder besonders lang gedulden. Das ist gleich mehrfach ärgerlich, vor allem nach der heute bekannt gewordenen Sicherheitslücke. Jetzt gibt es Infos, wann mit dem Update zu rechnen ist.



Der Monat März ist bereits halb vorüber, aber Nutzer der Pixel 6-Smartphones warten nach wie vor auf das große Update für ihr Gerät – das gilt übrigens auch für Nutzer des Pixel 6a. Die Veröffentlichung des März-Sicherheitsupdates erfolgte zu Beginn des Monats, aber es gab kein Rollout auf die Pixel-Smartphones und auch keine Spur des Feature Drop. Eine Woche später, diesen Montag, wurde das große Update endlich veröffentlicht und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt: Sicherheitsupdate, Feature Drop, Android 13 QPR2 und Pixel-Verbesserungen.

Aber nicht alle Smartphones haben das Update enthalten, denn in der Ankündigung fehlte das Pixel 6, das Pixel 6 Pro und auch das Pixel 6a. Und während alle Nutzer der vorherigen und folgenden Generation bereits das Update erhalten, schweigt sich Google zum Update der sechsten Generation aus. Es gibt nach wie vor keine öffentliche Information darüber, wann mit dem Update zu rechnen ist. Dennoch kursiert seit einigen Tagen das Datum des 20. März – also kommenden Montag. Kommuniziert wird das Datum auf Nachfrage beim Google-Support.

Natürlich sitzt der Support an der Quelle, aber dennoch gab es von diesem in der Vergangenheit immer wieder Aussagen, die nicht ganz korrekt waren. Man muss sich eben auf die von den Entwicklern bereitgestellten Daten verlassen und hat selbst keinen echten Einblick. Daher sollte man das Datum des 20. März dennoch mit Vorsicht genießen und am Montag Abend, falls es kein Update gibt, nicht zu lange Gesichter ziehen.









Pixel-Sicherheitslücke macht Druck

Bisher war die Verschiebung des Pixel-Updates ärgerlich. Für Pixel 6-Nutzer aufgrund der weiteren Verschiebung noch ärgerlicher. Die Nicht-Kommunikation ist das Sahnehäubchen auf dem Ärger und die jetzt bekannt gewordene Pixel-Sicherheitslücke setzt die Kirsche drauf. Denn die Informationen zur Sicherheitslücke stammt von Googles Project Zero und nicht vom Pixel-Team. Auch wenn man unter dem selben Dach arbeitet, sind das zwei völlig voneinander unabhängige Abteilungen. Man kann also sagen, dass Google bisher nicht auf die von Google entdeckte Sicherheitslücke reagiert hat.

Ich mutmaße, dass die Sicherheitslücke der Grund ist, warum man das Update schon Anfang März um eine Woche verschieben musste. Es ist nachvollziehbar, dass man sich beim Stopfen der Lücke zuerst mit dem Pixel 7 und dann dem Pixel 6 beschäftigt, daher die Verzögerung. Denn das eine ist noch im Verkauf und muss den guten Ruf wahren, während das andere schon ein wenig verblasst ist und Probleme eher unter den Teppich gekehrt werden können.

Vermutlich wird man sich auch jetzt nicht äußern und hoffentlich am Montag um 19:00 Uhr das Update freigeben. Was darin enthalten ist, neben der gestopften Sicherheitslücke, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

