Pixel 8: Erster Leak zeigt Googles neues Smartphone auf Renderbildern; es wird deutlich kleiner (Galerie & Video)

Wir starten mit Vollgas in die nächste Smartphone-Generation, denn nach den gestrigen Leaks zum Pixel 8 Pro ist jetzt auch der kleinere Bruder Pixel 8 umfangreich geleakt worden. Klein ist in diesem Fall tatsächlich Programm, denn das neue Google-Smartphone soll deutlich kleiner als der Vorgänger werden und ein halbes Zoll an Display-Größe abspecken. Hier findet ihr alle Renderbilder und die ersten bekannten Spezifikationen.



Erst gestern haben wir einen ersten Blick auf das Pixel 8 Pro werden dürfen, das sich vor allem durch ein flaches Display und einen mysteriösen neuen Sensor auszeichnet, und heute bekommen wir das Pixel 8 serviert. Auch bei diesem ist das Display natürlich flach, denn so war es schon beim Vorgänger. Der Zusatzsensor auf der Rückseite ist beim kleinen Bruder nicht vorhanden, was aber auch nicht weiter überraschend ist. In dieser Generation werden sich die beiden Smartphones auch wieder deutlich in der Größe unterscheiden, denn das Display des Pixel 8 ist um ganze 0,5 Zoll kleiner als das des Pixel 7 und auch um ein halbes Zoll kleiner als das des Pixel 8 Pro.

Die Leaker von OnLeaks haben erste umfangreiche Informationen zum Pixel 8 veröffentlicht, die uns das Smartphone in Form von Renderbildern in voller Pracht zeigen und zusätzliche erste Spezifikationen enthalten. Beginnen wir mit den Spezifikationen, die laut OnLeaks schon jetzt bekannt sein sollen:

Codename: Shiba

Display: 5,8 Zoll

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Über die Kamera-Ausstattung ist bisher noch nichts bekannt, doch die Renderbilder geben zumindest die Rahmenbedingungen vor: Es wird wieder zwei Sensoren geben, sodass wir von ähnlichen Komponenten ausgehen können – mutmaßlich mit verbesserter Leistung. Gut möglich, dass sich das Abspecken dann auch im Verkaufspreis niederschlägt, aber soweit sind wir noch längst nicht.

Schauen wir uns also einmal die Renderbilder im Detail an, die uns in typischer Aufmachung viele Eindrücke vermitteln.

















Interessant ist in diesem Fall, was wir nicht sehen: Den neuen Sensor des Pixel 8 Pro, über dessen Aufgabe bisher noch spekuliert wird. Dass dieser beim kleinen Bruder nicht vorhanden ist, deutet erneut auf eine neue Technologie hin, die Google mit dem teurern und größeren Pro-Modell erstmals ausprobieren will. Das ist nicht weiter überraschend und wurde schon gestern so erwartet. Doch wer Googles Kamera-Ingenieure kennt der weiß, dass diese auch ohne zusätzliche Hardware immer mehr herauskitzeln.

Auch Freunde kleinerer Smartphones dürfen sich freuen, denn mit 5,8 Zoll ist es tatsächlich ein „kleines Smartphone“, oder zumindest das, was man heute darunter versteht. Während der Unterschied bei den beiden vorherigen Pixel-Generationen kaum ins Gewicht fiel, ist das bei der Pixel 8-Generation etwas anders. Das wiederum wird sich mutmaßlich auch in der Akku-Laufzeit niederschlagen. Positiv, weil ein kleines Display weniger Akku benötigt. Negativ, weil ein kleineres Gehäuse einen kleineren Akku erfordert.

[MySmartPrice]