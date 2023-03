Pixel 8 Pro: Erster Leak zeigt Googles Smartphone auf Renderbildern – flaches Display, neuer Sensor & Specs

Das Smartphone-Jahr nimmt langsam Fahrt auf und bringt uns jetzt einen ersten umfangreichen Leak des Pixel 8 Pro. Dank einiger Renderbilder erhalten wir einen ersten Blick auf das Pixel 8 Pro, können über ein merkwürdiges Element auf der Rückseite spekulieren und erhalten erste technische Daten zum Smartphone. Auch in diesem Jahr dürfte das Google Pixel 8 Pro eines der interessanten Smartphones werden.



Erst gestern gab es umfangreiche Leaks zum Pixel 7a, heute Nachmittag den überraschenden Pixel Fold-Frühstart und jetzt folgt der nächste dicke Brocken, den wir eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet haben: Die Leaker von OnLeaks haben erste umfangreiche Informationen zum Pixel 8 Pro veröffentlicht, die uns das Smartphone in Form von Renderbildern in voller Pracht zeigen und zusätzliche erste Spezifikationen enthalten.

Beginnen wir mit den Spezifikationen, die laut OnLeaks schon jetzt bekannt sein sollen:

Codename: Husky

Display: 6,52 Zoll

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

SoC: Tensor G3

Weiteres: USB-C und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Über die Kamera-Ausstattung ist bisher noch nichts bekannt, doch die Renderbilder geben zumindest die Rahmenbedingungen vor: Es wird wieder drei Sensoren geben, sodass wir von ähnlichen Komponenten ausgehen können – mutmaßlich mit verbesserter Leistung. Interessant ist aber auch der neue Sensor auf der Rückseite, den ihr auf den folgenden Renderbildern sehen könnt.

Schauen wir uns also einmal die Renderbilder im Detail an, die uns in typischer Aufmachung viele Eindrücke vermitteln.

















Gute Nachrichten für alle Nutzer, die sich mit gewölbten Displays nicht anfreunden können: Google dürfte beim Pixel 8 Pro vollständig oder zumindest bis auf eine sehr sehr geringe Wölbung darauf verzichten. Außerdem kann man den Eindruck bekommen, dass der Rahmen um das Display noch einmal etwas in der Größe geschrumpft ist und das Display somit noch mehr Platz einnehmen kann. Viel mehr kann man auf der Vorderseite sicherlich nicht verbessern.

Interessant ist der Blick auf die Rückseite, denn dort findet sich neben der Signature-Kameraleiste mit den drei Kameras und der LED noch ein weiteres Element. Ein schwarzer „Punkt“ unter der LED ist deutlich zu sehen und sorgt für Rätselraten. Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich um einen weiteren Kamerasensor handelt, sondern um eine bisher nicht verwendete neue Technologie. Spekuliert wird über einen Tiefensensor oder einen Makrosensor für noch bessere Fotos. Ich bin mir relativ sicher, dass die Auflösung nicht lange auf sich warten lässt.

