Pixel 7a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – neue Leaks verraten die wichtigsten Spezifikationen

Schon in wenigen Wochen dürfte Google das Pixel 7a vorstellen, das durch den näherrückenden Termin verstärkt bei Leakern auftaucht und uns ein immer klareres Bild vom Smartphone gibt. Gestern haben wir euch viele Fotos des mutmaßlich echten Geräts gezeigt und heute legen wir mit den Spezifikationen nach. Die bereits seit längerer Zeit kursierenden Spezifikationen werden bestätigt.



Das Pixel 7a sollte nur noch weniger als zwei Monate entfernt sein, denn wir rechnen mit einer Vorstellung rund um die Google I/O, die in diesem Jahr am 10. Mai stattfindet. Über den Verkaufsstart gibt es bisher keine Informationen und mit Blick auf die Vorjahre kann dieser irgendwo zwischen Mai und August liegen. Schon jetzt hat Google wohl die Produktion oder zumindest die Vorproduktion gestartet, denn das Smartphone ist in den Händen eines Leakers aufgetaucht.

Wir haben euch bereits viele Fotos des Pixel 7a gezeigt und jetzt schauen wir auf die Spezifikationen, die schon seit längerer Zeit bekannt sind und von diesem Leak untermauert wurden. Das Smartphone war nicht nutzbar und ist mittlerweile aus der Ferne gesperrt, doch einige Hardware-Informationen wurden während des Bootvorgangs dargestellt: 8 GB RAM, 128 GB Speicherplatz und ein 90 Hertz-Display sind durch das Gerät bestätigt. Natürlich auch offensichtliche Dinge wie eine Dual-Kamera sowie ein SIM-Einschub.

Außerdem soll wohl die 12 Megapixel-Kamera bestätigt sein, die für beide Linsen auf der Rückseite gilt. Das Gerücht über eine dritte Kamera auf der Rückseite hält sich hartnäckig, ist aber nicht bestätigt – und es ist auch keine zu sehen. Die bisher erwartete deutlich bessere Kamera-Ausstattung mit bis zu 64 Megapixel scheint sich nicht zu bestätigen.









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB Samsung LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz von Samsung

Hauptkameras: 12 Megapixel Dual-Kamera

Frontkamera: Sony IMX712 (12MP)

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Bisher nur ‚arctic blue‘ bekannt

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, nur ein SIM-Einschub

Akku: Kapazität unbekannt, unterstützt Wireless Charging

Obige Spezifikationen stammen aus unterschiedlichsten Quellen und es gibt auch noch einige Unsicherheiten. Grundsätzlich darf man von einem Pixel 7a im Vergleich zu einem Pixel 7 aber keine großen Sprünge erwarten. Auf der anderen Seite ist immer wieder die Rede davon, dass es kein Pixel 8a geben wird und Google das Pixel 7a bis zum Erscheinen des Pixel 9a im Jahr 2025 verkaufen will. Das deckt sich mit einer geleakten Roadmap. Man müsste die Specs also so planen, dass sie weit über ein Jahr hinaus konkurrenzfähig sind.

