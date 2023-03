Google Chrome & Google Lens: Neue Integration kommt – Search Companion bringt Vorschläge (Screenshots)

Google hat dem Chrome-Browser schon vor längerer Zeit eine optionale Seitenleiste spendiert, die bei Bedarf eingeblendet und natürlich auch wieder ausgeblendet werden kann. Schon bald dürfte diese einen zusätzlichen sinnvollen Nutzen erhalten, denn ein neuer „Search Companion“ soll das Tool Google Lens in den Browser bringen und Inhalte sowie Kontextinformationen vorschlagen.



Google Lens drängt in neue Bereiche vor und soll nach der ersten zaghaften Integration in die Websuche auch im Chrome-Browser eine Rolle einnehmen – in Form eines Search Companion. Jetzt wurden erste Hinweise auf diese neue Funktion entdeckt, die in der Seitenleiste des Browsers Platz finden soll und den Nutzern Kontextinformationen zum aktuellen Inhalt auf der Webseite liefert. Auf folgendem Screenshot könnt ihr eine sehr frühe und nicht-funktionierende Umsetzung sehen.

Search Companion soll die Inhalte auf der aktuell geöffneten Webseite analysieren und zusätzliche Informationen oder auch ähnliche Informationen vorschlagen. Dabei soll der Titel der Webseite, einzelne Abschnitte und Überschriften, die URL und auch die sichtbaren Medien verwendet werden. Im Screenshot ist zu sehen, dass die API bereits Vorschläge liefert und die im Browserfenster sichtbaren Bilder an die Algorithmen weiterleitet.

Auf einem weiteren Screenshot gibt es zusätzliche Informationen, die nur durch Scrollen der Seite verändert wurden. Beachtet bitte, dass beides nur über Umwege aktiviert werden konnte und bis auf die wenigen Inhalte kaum Rückschlüsse auf die Darstellung und Umsetzung zulässt.









Es bleibt abzuwarten, wie das Ganze in Kombination mit Google Lens umgesetzt wird. Als sicher gelten darf, dass sehr viele Informationen an die Google-Server gesendet werden müssen, denn trotz aller KI kann Lens natürlich nicht Offline Informationen sammeln. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, würde aber behaupten, dass damit praktisch jegliche Aktivitäten innerhalb des Browsers an die Google-Server gesendet werden. Nicht mehr nur die aufgerufenen URLs, sondern auch die Interaktionen und sogar das Scrollen.

Schon seit längerer Zeit experimentiert man damit, die Suchergebnisse aus der Websuche in die Seitenleiste zu bringen und somit die Nutzer vielleicht zu weiteren Klicks auf andere Seiten (und Werbung) zu bewegen. Das könnte mit dieser Lens-Integration und der Bezeichnung „Search Companion“ sehr gut zusammenpassen. An der Funktion wird seit November 2022 gearbeitet und schon bald soll es sich für erste Nutzer per Flag aktivieren lassen.

