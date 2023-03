Heute ist Pi-Tag: Google bringt lehrreiches Easteregg in den Taschenrechner – Nachkommastellen wiederholen

Heute ist der 14. März, es ist Pi-Tag. Google hatte dieses für Mathematiker recht bekannte Datum in den letzten Jahren bereits per Doodle zelebriert, aber in diesem Jahr beschränkt man sich auf die weitere Nutzung des Eastereggs in der Websuche. Sucht ihr nach der Bezeichnung des heutigen Tages, lässt sich der Taschenrechner als bekanntes Gedächtnistraining-Spiel nutzen. Ihr lernt mit diesem die Nachkommastellen von Pi.



Der 14. März ist Pi-Tag, weil die englische Schreibweise des Tages 3/14 an den Wert der Kreiszahl erinnert. Vergleichbar mit dem 4. Mai für Star Wars (May the 4th) oder dem 10. März für Super Mario (MAR10). Eine vielleicht noch tiefere Bedeutung hat der Tag bekommen, als ausgerechnet am Pi-Tag 2018 Stephen Hawking verstorben ist – einer der intelligentesten Menschen unserer Zeit und bekanntlich ein Genie in den Bereichen Physik- und Mathematik.

Sucht ihr heute nach Pi-Tag in der Google Websuche, öffnet sich der Taschenrechner und ihr werdet durch eine kleine Animation darauf hingewiesen, dass ihr auf den Play-Button klicken sollt. Tut ihr dies, tippt der Taschenrechner die bekannte Pi-Zahl 3,14 ein und ihr müsst sie nachtippen. Habt ihr dies erledigt, wird die Zahl vierstellig. Dann gebt ihr sie wieder ein, dann wird sie fünfstellig und immer so weiter. Rein theoretisch hat das Spiel kein Ende, in der Praxis hingegen wird es nicht weit gehen – aber ich habe es auch nicht bis zum „Ende“ des Displays ausprobiert.