Pixel Fold: Googles faltbares Smartphone kommt früher – soll schon im Juni für 1700 Euro starten (Bericht)

Nach mehreren Verschiebungen will Google in diesem Jahr endlich das Pixel Fold auf den Markt bringen. In den letzten Monaten sind viele Informationen zum faltbaren Smartphone geleakt und erst kürzlich wurde es in einer New Yorker U-Bahn gesichtet, aber dennoch ist die folgende Meldung ein wenig überraschend: Das Gerät soll schon im Juni in Europa auf den Markt kommen. Auch der grobe Verkaufspreis ist jetzt bekannt.



An der Smartphone-Front erwarten wir für das Frühjahr eigentlich nur das Pixel 7a, denn sowohl die Pixel 8-Smartphones als auch das Pixel Fold sollten laut mehrerer Leaker und einer durchgesickerten Roadmap erst im Oktober auf den Markt kommen. Doch das könnte sich geändert haben, denn laut Informationen von WinFuture ist das Pixel Fold jetzt in der Datenbank eines europäischen Händlers aufgetaucht, inklusive grobem Verkaufsstart und Verkaufspreis.

Glaubt man den Informationen, dann wird das Gerät als „Pixel Fold“ noch im Anfang Juni 2023 auf den Markt kommen und im Bereich von 1700 Euro an den Start gehen. Gelistet ist es derzeit in nur einer Variante mit 256 GB Hauptspeicher. Bis auf das Datum ist das alles nicht weiter überraschend, doch natürlich hat ein Händler-Listing eine ganz andere Qualität als ein Leak aus oftmals nicht nachvollziehbaren Quellen.

Ein Start im Juni wäre zwar unerwartet, aber dennoch logisch. Denn das Pixel 7a ist nur ein Budget-Ableger und steht in keiner Konkurrenz zum Pixel Fold. Im Herbst hingegen würde vielleicht so mancher Pixel 8-Interessierter überlegen, es nicht einmal mit einem Foldable zu probieren. Dass sich die beiden Produkte ein wenig aus dem Weg gehen, erscheint sinnvoll.

[WinFuture]