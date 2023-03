Google Workspace: Eine neue Ära beginnt – GMail und Google Docs erhalten generative KI-Funktionen (Videos)

In fast allen Google-Produkten befinden sich seit vielen Jahren Funktionen auf Basis der Künstlichen Intelligenz, die von vielen Nutzern aber vermutlich nicht als solche wahrgenommen worden sind. Jetzt hat man nichts Geringeres als eine „neue Ära für Google Workspace“ angekündigt und die ersten neuen Features auf Basis generativer KI gezeigt. Die KI-Funktionen sollen für Nutzer schon bald E-Mails und Dokumente verfassen.



Eine neue Ära für Google Workspace beginnt. So formuliert es Google in der Ankündigung und spielt damit natürlich darauf an, dass man die generative KI in viele Apps integrieren will, wobei GMail und Google Docs schon in den nächsten Monaten den Anfang machen sollen. Ausgewählte „Trusted Tester“ aus den USA sollen in englischer Sprache die Möglichkeit bekommen, sowohl die generativen Funktionen in GMail als auch Google Docs nutzen zu können.

Google Docs

Nutzer können sich dabei helfen lassen, ein Dokument zu verfassen. Laut der Ankündigung ist der Anfang wohl stets die größte Hürde, sodass ein vorgefertigter Beginn sehr viel helfen kann. Einfach ein kurzes Thema angeben und schon soll die KI daraus mehrere Absätze inklusive Formatierung formen, auf denen man aufbauen oder diese anpassen kann.

Wie sinnvoll so etwas ist, wird sich erst noch beweisen müssen. Bei allgemeinen „Briefchen“ ist das vielleicht praktisch, aber gerade obiges Beispiel ist (meiner Meinung nach) kaum geeignet. Denn die Aufgaben, Fakten und Anforderungen an Bewerber will man wohl kaum von einer KI ausgespuckt haben, sondern dann doch selbst verfassen.









Gmail

Bei GMail geht es darum, etwas längere E-Mails zu verfassen. Im Beispiel ist zu sehen, wie aus einer kurzen Liste eine strukturierte E-Mail wird. Mit den Smart Replys in Form von sehr kurzen Antworten oder der automatischen Satzvervollständigung bietet man ähnliche Funktionen schon seit längerer Zeit auf allen Plattformen auch in deutscher Sprache.

Was da in Zukunft noch alles kommen soll, könnt ihr im folgenden Video sehen.

