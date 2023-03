Google Home: Update für die Smart Home-Steuerung – Reihenfolge der Favoriten anpassen (Screenshots)

Die für die Smart Home-Steuerung konzipierte App Google Home hat in den letzten Monaten eine rundum überarbeitete Oberfläche und viele Neuerungen erhalten. Immer mehr Nutzer dürften daher die Touch-basierte Steuerung am Smartphone oder Tablet nutzen. Jetzt steht ein kleines aber feines Update vor der Tür, das die manuelle Sortierung der Favoriten ermöglicht.



Je nach Umfang des Smart Home kann es notwendig werden, sich eine Sortierung zu überlegen, die einzelnen Geräte in virtuellen Räumen unterzubringen oder auch die Favoriten-Funktion zu nutzen. Diese bewirkt bei Google Home, dass die darin abgelegten Geräte auf der Startseite mit einem Schnellzugriff sichtbar werden. Nutzt man die Favoriten-Funktion allerdings zu ausgiebig, wird es schon wieder unübersichtlich. Ein Update soll Abhilfe schaffen.

Schon vor mehreren Monaten wurde angekündigt, dass sich die Reihenfolge der Favoriten demnächst anpassen lässt. Mit der aktuellen Beta und ein wenig Glück in Form einer serverseitigen Freischaltung ist es jetzt soweit: Nutzer haben die Möglichkeit, die Favoriten in beliebiger Reihenfolge anzuordnen. Dafür gibt es einen neuen Button, der anschließend die Liste in eine anpassbare Liste verwandelt und das Verschieben der Einträge nach eigenen Wünschen ermöglicht.

Kleines Update, große Wirkung, würde ich einmal sagen.

[AndroidPolice]