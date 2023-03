Pixel 7a und Pixel Fold: Googles Smartphones kommen früher – Leaks verraten Verkaufspreise und mehr

In gut zwei Monaten dürfte Google eine Reihe von neuen Pixel-Produkten vorstellen, zu denen nach neuesten Infos nicht nur das Pixel 7a, sondern auch das Pixel Fold gehören. Händler-Listings verraten jetzt einige Details zu den Geräten, die wohl nicht nur parallel vorgestellt werden, sondern auch zur gleichen Zeit auf den Markt kommen sollen.



Das Pixel-Portfolio wächst – und damit natürlich auch die Dichte im Kalender. Mit dem Pixel Fold und dem Pixel Tablet kommen in diesem Jahr gleich zwei neue Geräteklassen dazu und im vergangenen Jahr ist man mit der Pixel Watch gestartet. Während wir das Budget-Smartphone Pixel 7a von Beginn an für Frühjahr erwartet haben, hatten wir erst für Herbst mit dem Pixel Fold gerechnet. Das wurde zumindest mehrfach von Leakern vermeldet und auch auf einer durchgesickerten Roadmap zu sehen.

Pixel 7a und Pixel Fold kommen im Juni

Doch in einer Händler-Datenbank soll in diesen Tagen wohl sowohl das Pixel 7a als auch das Pixel Fold aufgetaucht sein. Beide sollen Anfang Juni in den Verkauf gehen und damit gut einen Monat nach der erwarteten Präsentation rund um die Google I/O am 10. Mai. Die Rede ist von der „zweiten Juni-Woche“, womit man ziemlich genau einen Monat nach der I/O landen würde. Das würde gut zu der aktuellen Situation passen, dass die beiden Smartphones in der Öffentlichkeit gesichtet wurden. Das Pixel 7a bei einem Leaker und das Pixel Fold in der U-Bahn.

Preisgestaltung.

Glaubt man dem Listing, wird das Pixel Fold mit 1700 Euro zu Buche schlagen, während für das Pixel 7a ein Preisrahmen von etwa 500 Euro erwartet wird. Das Pixel Fold wird nur in einer 256 GB-Variante gelistet, das Pixel 7a hingegen nur in einer Variante mit 128 GB. Weitere Details sind dem Listing nicht zu entnehmen. Für mehr Infos findet ihr Hier alle Pixel 7a-Infos und Hier alle Pixel Fold-Infos.

