Google Fotos: Neue magische Funktion kommt – Video Unblur soll unscharfe Videos optimieren (für Pixel 8?)

Im vergangenen Jahr hat Google Fotos die Funktion „Photo Unblur“ eingeführt, mit der bereits so manches Foto gerettet worden sein dürfte. In den ersten Monaten stand die Funktion exklusiv auf den Pixel-Smartphones bereit und mit der kommenden Generation dürfte man den nächsten Schritt machen: Innerhalb der App wurde das neue Feature „Video Unblur“ entdeckt, das auf den Pixel 8-Smartphones Premiere feiern dürfte.



Photo Unblur ist ein starkes Tool, das wirklich beeindruckende und noch dazu realistische Ergebnisse liefert: Unscharfe Fotos werden von den Algorithmen analysiert und in scharfe Fotos verwandelt. Eines der stärksten Features der letzten Jahre, mit dem sich nicht nur neue Aufnahmen, sondern auch viele alte Bilder bearbeiten lassen. Das funktioniert überraschend gut und liefert bessere Ergebnisse als andere Innovationen wie etwa der magische Radierer.

Der nächste logische Schritt sind Videos, die bekanntlich ebenfalls unscharf sein können. Oftmals dürfte es aber auch so sein, dass nur einzelne Teile eines Videos unscharf sind, während andere in guter Qualität vorliegen. Insbesondere beim schnellen Zoomen oder einem Schwenk kann das problematisch sein und wir dürfen gespannt sein, wie stark die Algorithmen bei Bewegtbildern arbeiten können. Wir könnten es schon bald erfahren, denn das Tool ist in Vorbereitung.

Innerhalb der Google Fotos-App konnte durch Bastelei das neue Feature „Video Unblur“ aktiviert werden. Dieses triggert eine neue Oberfläche für die Schärfe-Einstellung des Videos, hat aber faktisch noch keinen Effekt auf das Video. Es funktioniert also noch nicht und dürfte sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Auf folgendem Screenshot könnt ihr es sehen.









Ob diese Funktion tatsächlich bis zum Pixel 8-Start ausgerollt werden kann, muss sich zeigen. Es ist ja noch einige Monate Zeit und somit ist es gut möglich, dass man sich zu hohe Ziele gesteckt hat und es bis zum anvisierten Ziel nicht fertig wird. Aber es in Arbeit und langfristig wird eine solche Funktion kommen, denn der Foto-Effekt arbeitet schon in der ersten Generation sehr gut und erzeugt zuverlässig scharfe Bilder.

Sollte es mit den Pixel 8-Smartphones starten, dürfte man es wenige Monate später für alle Pixel-Smartphones freischalten und in weiteren Monaten für alle Google One-Abonnenten freischalten, so wie man das mit vielen Features getan hat.

» YouTube Music: Update bringt zusätzliche Song-Details – informieren über Songschreiber, Produzent und mehr

» Pixel-Smartphones: Google vermeldet schwere Tensor-Sicherheitslücken – Pixel 6 und Pixel 6 Pro noch ungefixt

[9to5Google]