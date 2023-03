YouTube Music: Update bringt zusätzliche Song-Details – informieren über Songschreiber, Produzent und mehr

Die Musikstreamingplattform YouTube Music hat in der letzten Zeit stark nachgelegt und kann immer mehr Nutzer begeistern bzw. von einem Abo überzeugen. Jetzt scheint sich ein neues Feature im Rollout zu befinden, das nicht nur den Nutzern entgegenkommt, sondern auch in der Musikindustrie gut ankommen dürfte: Erste Nutzer haben die Möglichkeit, sich Infos über Produzenten, Songschreiber und mehr anzusehen.



Rund um das Musikstreaming spielen vor allem zwei Informationen eine wichtige Rolle: Der Interpret und der Songtitel, danach gefolgt vom Album. Doch die allermeisten Künstler sitzen nicht allein im Tonstudio, sondern habe jede Menge Helferlein, die an den Titeln mitgearbeitet haben. YouTube Music will diese Beteiligten etwas sichtbarer machen und erhält eine neue Funktion, mit der sich die „Song Credits“ abrufen lassen. Auf folgenden Screenshots ist das zu sehen.

Bei den Song Credits handelt es sich um Zusatzinformationen wie den Performer (der nicht immer automatisch der Interpret sein muss), die Produzenten, die Songschreiber und in Zukunft vielleicht noch mehr. Auch woher diese Daten stammen, wird in dieser Liste angezeigt. In den meisten Fällen dürfte YouTube Music als Lizenznehmer diese Daten seit langer Zeit besitzen, hat dieser bisher aber nicht verwendet. Bisher scheinen das allerdings nur statische Informationen zu sein. Wer also auf der Suche nach weiteren Titeln von Songschreiber XY ist, wird das vorerst nicht bei YouTube Music tun können.

» YouTube: Bis zu vier Streams parallel verfolgen – neuer Multiview-Modus für Smart TVs wird getestet

[9to5Google]