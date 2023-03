YouTube: Bis zu vier Streams parallel verfolgen – neuer Multiview-Modus für Smart TVs wird getestet

Googles Videoplattform YouTube betreibt verschiedene Plattformen zum Medienkonsum, zu denen in den USA das Angebot YouTube TV gehört. Innerhalb dessen gibt es jetzt einen interessanten Testlauf, der möglicherweise schon bald global für alle YouTube-Nutzer angeboten werden könnte: Das parallele Abspielen von bis zu vier Videos gleichzeitig.



Mit YouTube TV betreibt Google seit einigen Jahren eine Art TV-Angebot, das derzeit nur in den USA angeboten wird und dort auch im Sportbereich tätig ist. In dieser Kategorie testet man nun ein neues Feature, das für einige Nutzer bereits freigeschaltet wurde: Multiview zum Abspielen von bis zu vier Videos gleichzeitig. Diese werden ähnlich wie in einem Videochat in Gitterform angeordnet und in der Smart TV-Oberfläche abgespielt. Damit haben Nutzer etwa die Möglichkeit, vier Live-Spiele gleichzeitig zu verfolgen.

Derzeit ist das nur ein Thema für YouTube TV, nur für die USA, nur für eingeladene Nutzer und auch nur für Veranstaltungen, bei denen YouTube selbst einen solchen Parallel-Stream erstellt hat. Viele Einschränkungen, aber das Produkt befindet sich auch noch im Testlauf. Perspektivisch hat man dennoch in Aussicht gestellt, diese Funktion noch in diesem Jahr in die native Smart TV-App integrieren zu wollen. Das dürfte bedeuten, dass es auch mit anderen Inhalten und möglicherweise weltweit nutzbar ist. Warten wir es mal ab…

[The Verge]