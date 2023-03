Pixel-Smartphones: Google vermeldet schwere Tensor-Sicherheitslücke – Pixel 6 und Pixel 6 Pro noch ungefixt

Googles unabhängige Sicherheitsforscher haben eine schwere Sicherheitslücke entdeckt, die viele aktuelle Pixel-Smartphones betrifft und Angreifern die Möglichkeit gibt, die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen. Betroffen sind die Pixel 6-Smartphones, das Pixel 6a und auch die Pixel 7-Smartphones. Allen Nutzern, die das März-Sicherheitsupdate noch nicht erhalten haben, empfiehlt man eine Absicherung des Geräts.



Aus bisher unbekannten Gründen wurde das März-Update für die Pixel-Smartphones um eine Woche verschoben, wir haben darüber berichtet, und jetzt wissen wir vielleicht den Grund: Sicherheitsforscher von Googles Project Zero haben eine schwere Sicherheitslücke in Samsungs Exynos-Prozessor entdeckt, die viele aktuelle Geräte betrifft – darunter auch die Pixel-Smartphones mit Tensor-SoC, der auf Exynos basiert. Angreifer haben die Möglichkeit, ohne dass der Nutzer es bemerkt die volle Kontrolle über das Smartphone zu übernehmen:

Tests conducted by Project Zero confirm that those four vulnerabilities allow an attacker to remotely compromise a phone at the baseband level with no user interaction, and require only that the attacker know the victim’s phone number. With limited additional research and development, we believe that skilled attackers would be able to quickly create an operational exploit to compromise affected devices silently and remotely.