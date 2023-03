Google Fotos: Starke Suchfunktion hat Nachholbedarf – wurde von Google Lens und Bildersuche überholt

Viele Nutzer von Google Fotos dürften die Suchfunktion der Fotoplattform zu schätzen wissen, die mit etwas Erfahrung und den richtigen Parametern in natürlicher Sprache viele Bilder und Videos zu Tage fördern kann. Allerdings scheint die Weiterentwicklung dieser Suchfunktion schon vor langer Zeit stehen geblieben zu sein, sodass es sich langsam von einer Stärke zur Schwäche entwickelt.



Google Fotos ist vor mittlerweile acht Jahren gestartet und wenn man den Vorgänger Google+ Photos mit dazu rechnet, hat die Plattform das Jahrzehnt längst voll gemacht. Gestartet ist man mit drei damals überragenden Stärken, die die Fotoplattform sehr schnell zum Erfolg geführt haben: Der unbegrenzte Speicherplatz für Fotos in Hoher Qualität inklusive Auto Backup, die simple Darstellung in Galerie-Form sowie die KI-basierte Suchfunktion. Die erste Stärke hat man schon vor längerer Zeit über Bord geworfen, die Darstellung ist noch immer zeitgemäß und die Suchfunktion verliert so langsam ihren Glanz.

Vor wenigen Tagen haben wir euch viele Tipps zur Suchfunktion gezeigt, mit denen ihr viele Objekte, Personen, Orte und Situationen finden könnt. Das war damals sehr beeindruckend und ist auch heute noch sehr praktisch. Doch in den letzten zehn Jahren ist in puncto Bild-KI sehr viel passiert. Die Bilderkennung ist längst auf einem anderen Level und mittlerweile können KIs sogar fotorealistische Bilder selbst erstellen. Für Google Fotos käme freilich nur erstes in Frage, doch bisher ist nichts davon zu bemerken.

Natürlich ist die Suche nach einfachen Objekten auch heute noch sehr praktisch und sicherlich für viele Nutzer ausreichend. Aber jegliche Formen der Verfeinerung werden von Google Fotos weitestgehend ignoriert oder führen dazu, dass es keine Ergebnisse gibt. Tiefere Beschreibungen oder spezielle Filter wie in der Google Bildersuche sind nicht möglich.









Vor einiger Zeit wurde mit Google Lens Multisearch ein neues Tool vorgestellt, das aus der Kombination von Bild und Text nach Medien und Informationen im Internet suchen kann. Diese Funktion setzt auf eine starke Bilderkennung mit einem etwas tieferen Verständnis davon, was auf einem Foto abgebildet ist. Längst sind die Stärken der Google Lens-Bilderkennung vielen Nutzer bekannt und werden laut Google täglich viele Millionen Mal genutzt.

Genau diese starke Lens-Bilderkennung ist es, die für Google Fotos wünschenswert wäre. Google verfügt über die notwendigen Technologien zur Erkennung von Objekten, Beschreibung von Objekten und zum Teil auch darüber, diese in Relation zueinander zu setzen.

Sicherlich ist es etwas anderes, einen globalen Bildindex zu durchsuchen, als den Index einer einzelnen Person, der allein aus Ressourcen-Gründen nicht so umfangreich sein kann. Das ist Jammern auf hohem Niveau, aber dennoch wäre es schön, wenn Google Fotos nach gut zehn Jahren mal wieder nachlegt.