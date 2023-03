Android 14: Noch mehr Smart Home-Kontrollen auf dem Sperrbildschirm – Google Home verbessert Integration

In diesen Tagen wird kräftig an der Google Home-App geschraubt und nach den kürzlich entdeckten neuen Tiles auf dem Startbildschirm wurde jetzt eine weitere interessante Neuerung entdeckt: Die Integration der Smart Home-Geräte inklusive Steuerungsmöglichkeiten auf dem Android-Sperrbildschirm wird angepasst. Die Darstellung wird sich an der App orientieren und wohl auch weitere Integrationen zulassen.



Die Kontrolle der Smart Home-Geräte ist dank Google Home auch außerhalb der App möglich, etwa auf dem Android-Sperrbildschirm. Das jüngste Update im Preview-Channel deutet jetzt darauf hin, dass man diesen Bereich unter der Haube recht umfangreich umbauen wird. Nutzer haben die Möglichkeit, beliebige Einträge in diese Liste hinzuzufügen und direkt vom Sperrbildschirm zugänglich zu machen. Statt also nur eine Vorauswahl zu treffen, lässt sich die Liste erweitern und sortieren. Auf dem mittleren und rechten Screenshot seht ihr die neue Option, links die alte.

Damit lässt sich die Google Home-Startseite, mit den wichtigsten Informationen und Steuermöglichkeiten auf einem Blick, auf dem Android-Sperrbildschirm nachbauen. Allerdings soll das nur Android 14 funktionieren, denn die entsprechenden Schnittstellen im Betriebssystem müssen das unterstützen. Das wiederum bedeutet, dass auch andere Apps von Samsung SmartThings bis Tasker die Möglichkeit haben dürften, Einträge an dieser Stelle unterzubringen.

