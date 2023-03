Google Websuche: Fünf neue Features zur Verifizierung von Informationen werden ausgerollt (Screenshots)

Die Google Websuche ist für viele Nutzer die erste Anlaufstelle auf der Suche nach Informationen und kann natürlich nur das wiedergeben, was im Web verfügbar ist. Blindes Vertrauen in das erste Ergebnis oder hervorgehobene Inhalte sollte man schnell ablegen – aber wie? Jetzt wird die vor längerer Zeit vorgestellte Funktion „Informationen zu diesem Ergebnis“ auch in Deutschland angeboten und soll bei der Einordnung helfen.



Im Web gibt es nicht nur verlässliche Informationen, das sollte jedem Nutzer bewusst sein. Auf vielen Webseiten wird Halbwissen verbreitet, ob nun gewollt oder unabsichtlich spielt schlussendlich für den Informations-suchenden Nutzer keine Rolle. Jetzt hat man fünf neue Features angekündigt, die den Nutzern dabei helfen sollen, Informationen zu verifizieren bzw. die Verlässlichkeit der jeweiligen Quelle einfacher einzuordnen.

Das Feature lässt sich über das Drei-Punkte-Menü jedes Ergebnis aufrufen. Tatsächlich öffnet sich aber kein Menü, sondern direkt das Overlay. In diesem gibt es je nach Datenstand eine Beschreibung der Webseite oder zumindest Informationen darüber, wie lange diese schon existiert. Außerdem Informationen zur Verbindung und einiges mehr. Klickt ihr auf „Mehr über diese Seite“ werdet ihr auf eine eigene Seit weitergeleitet, auf der alle Informationen und aktuelle Einträge noch einmal zusammengefasst werden. Bisher gab es diese Funktion nur in englischer Sprache.









Für englischsprachige bzw. US-Nutzer hat man noch einige weitere Ankündigungen, auf die wir uns hierzulande wohl erst wieder in langer Zeit freuen können:

Perspektiven: Unter den Schlagzeilen zu einem aktuellen Thema findet sich ein weiteres Karussell mit „Perspectives“. Dabei soll es sich um Einordnungen von bekannten Quellen und Autoren handeln, die ebenfalls bei der Einordnung von Fakten und Informationen helfen sollen.

Über den Autor: Bei Artikeln ist nicht nur die veröffentlichende Webseite wichtig, sondern auch der Autor. Bei bekannten Autoren ist nun ebenfalls im Infobereich abrufbar, wie dieser einzuordnen ist. Es ist allerdings zu erwarten, dass Google nur zuverlässigen und vertrauenswürdigen Autoren überhaupt einen Infobereich spendiert.

Schneller Zugang zu „über diese Webseite": Suchen Nutzer gezielt nach einer Webseite und nicht nach einer losen Information, können Auszüge aus der Infobox, die jetzt auch in Deutschland verfügbar ist, als erster Eintrag noch über den Suchergebnissen angezeigt werden.

Informationslücken aufzeigen: Wenn die Google Websuche der Meinung ist, dass es zu einem aktuellen Thema keine verlässlichen Informationen gibt, dann werden Nutzer darüber informiert. Es gibt die Warnung bzw. den Hinweis, dass es keine zuverlässigen Informationen gibt und man alles gezeigte und indexierte noch mit Vorsicht genießen sollte.

