Google Kalender: Termine öffentlich teilen und per URL freigeben – starke neue Funktion kommt (Teardown)

Alle im Google Kalender angelegten Termine lassen sich mit anderen Nutzern teilen bzw. diese durch Hinzufügen per E-Mail-Adresse zu Events einladen. An diesem System wurde seit vielen Jahren nicht gerüttelt, doch schon bald soll eine weitere Möglichkeit dazukommen, mit der sich Termine / Events öffentlich teilen lassen. Ein Teardown zeigt, wie sich ein Eintrag über eine öffentlich zugängliche URL freigeben lässt.



Wenn es um die Organisation von Events geht, ist der Google Kalender ein eher zurückhaltendes Tool und bietet nur die klassische Möglichkeit an, verschiedene Personen oder Organisationen einzeln einzuladen. Diese können zusagen, absagen oder es noch in der Schwebe lassen. Wer nicht explizit eingeladen wird, kann aus organisatorischer Sicht nicht teilnehmen. Das soll sich bald ändern, wie die folgenden Screenshots zeigen. Per Teardown ließ sich ein Feature zum öffentlichen Teilen eines Termins freischalten.

Wird ein Termin freigeschaltet, erhält dieser eine öffentlich zugängliche URL. Über diese kann jeder Nutzer den Termin aufrufen und sich wohl sogar selbst einladen oder zumindest den Termin im eigenen Kalender hinzufügen. Weil die URLs bisher nicht funktionsfähig sind (noch wird eine Dummy-URL erzeugt), lässt sich das noch nicht mit letzter Sicherheit sagen. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, bis diese Funktion freigeschaltet wird.

[AndroidPolice]