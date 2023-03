Google Chrome: Neuer Lesemodus ist auf dem Weg – zeigt Text und Webseiten parallel (Screenshots)

Monat für Monat erscheint Google Chrome in einer neuen Version und bringt immer wieder neue Features in den Browser. Jetzt hat man am Rande einer Veranstaltung einen Ausblick auf eine kommende Funktion gegeben, die später in diesem Jahr für alle Desktop-Plattformen ausgerollt werden soll: Ein Lesemodus, der die ursprüngliche Webseite sowie deren eigentlichen Textinhalt nebeneinander zeigt.



Android hat im vergangenen Jahr einen Lesemodus erhalten und in diesem Jahr ist der Google Chrome-Browser an der Reihe, der auf allen Desktop-Plattformen ein solches Feature erhalten soll. So wie manch andere Neuerung, wird auch diese in der Seitenleiste zu finden sein und könnte bei der gezeigten Umsetzung sowohl Webmaster als auch Nutzer zufrieden stimmen. Denn so sehr Nutzer einen solchen Modus schätzen, so sehr ist das vollständige Entfernen von Medien und Werbung gegen das Geschäftsmodell vieler Webseiten – und ganz nebenbei auch gegen Googles eigenes Geschäftsmodell.

Während der Veranstaltung BETT 2023 hat man erste Screenshots eines neuen Lesemodus veröffentlicht, der in der Seitenleiste genutzt wird. Dieser extrahiert alle Textinhalte aus der aktuell geöffneten Webseite und zeigt diese ohne große Formatierung im kleineren Bereich an, der bei vielen Webseiten dann sicherlich ausreicht. Der Filter arbeitet automatisch und hat sich schon in der Vergangenheit in anderen Apps als zuverlässig erwiesen.

Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert und wie das in der internen Umsetzung im Chrome-Browser integriert ist. Die Größe der Seitenleiste lässt sich in diesem Modus verändern, sodass frei festgelegt werden kann, welchen Anteil die Originalseite und die Leiste für den Text-Lesemodus einnehmen soll. Schaut euch die Screenshots und die zusätzlichen Möglichkeiten einmal an.

















Wie ihr sehen könnt, zeigt der Lesemodus nicht nur den Text, sondern bietet auch einige zusätzliche Möglichkeiten. So lässt sich die Schriftart anpassen, um die Lesbarkeit an die eigenen Vorlieben anzupassen. Außerdem ist die Schriftgröße mehrstufig veränderbar und auch der Hintergrund sowie die Formatierung lässt sich anpassen. Das geht schon ein wenig in Richtung E-Reader, wenn auch natürlich in einer völlig anderen Form.

Interessant wird es sein, ob der Chrome-Browser das Scrollen zwischen den beiden Tabs synchronisiert, denn das könnte ein echtes Highlight sein. Nur so ergibt die parallele Darstellung des Textinhalts und des vollständigen Inhalts einen echten Sinn. Einen Zeitplan für den Rollout hat man nicht genannt, es heißt lediglich „später in diesem Jahr“.

» Google Chrome: Synchronisierung ist offenbar limitiert – erste Nutzer stoßen an die Grenzen des Bookmark-Sync

[9to5Google]