Google Chrome: Synchronisierung ist offenbar limitiert – erste Nutzer stoßen an die Grenzen des Bookmark-Sync

Der Browser Google Chrome stellt allen Nutzern eine starke Synchronisierung zur Verfügung, die Plattform-übergreifend von den Favoriten über geöffnete Tabs bis hin zu gespeicherten Passwörtern vieles auf dem gleichen Stand hält. Limitierungen spielten in diesem Bereich bisher keine Rolle, doch das hat sich jetzt offenbar geändert. Ein neues „Feature“ sorgt dafür, dass die Zahl der über die Cloud synchronisierten Favoriten begrenzt wird.



Die Favoriten-Funktion ist fast so alt wie die Browser selbst, denn seit jeher werden Bookmarks zu interessanten Seiten abgelegt und auf diversen Wegen organisiert. Früher ohnehin nur auf dem einen genutzten Desktop-Computer und heute ist es praktisch selbstverständlich, dass diese zwischen allen genutzten Geräten synchronisiert werden. Google Chrome hat eine starke Favoriten-Synchronisierung, die jede Änderung und jeden Neueintrag oftmals innerhalb von Sekunden in die Cloud sendet und somit für alle anderen Geräte abrufbar macht.

Bisher war nicht bekannt, dass es für diese Funktion ein Limit gibt, doch jetzt ist offenbar ein Nutzer genau über ein solches gestolpert, das wohl durch ein neues „Feature“ auch exekutiert wird. Hat ein Nutzer zu viele Favoriten im Browser gespeichert, werden diese nicht mehr synchronisiert. Das gilt aber nicht nur für die Favoriten, die das Limit überschreiten, sondern für die gesamte Funktion. Wird das Limit überschritten, stellt Sync die Arbeit ein.

In der Beschreibung des neuen Features heißt es:

Guard against users with way too many bookmarks in Sync