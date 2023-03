Google Home: Update für die Smart Home-Steuerung – Favoriten sortieren und neue WLAN-Tiles (Screenshots)

Die hauptsächlich zur Smart Home-Steuerung konzipierte App Google Home hat in den letzten Monaten größere Updates und eine ganz neue Oberfläche erhalten, doch offenbar ist man noch nicht am Ende angelangt. Jetzt wird die Darstellung der Info-Tiles für das WLAN-Netzwerk optimiert und auch die kürzlich entdeckte neue Möglichkeit zur Sortierung der Favoriten wird für viele Nutzer ausgerollt.



Favoriten sortieren

Je nach Umfang des Smart Home kann es notwendig werden, sich eine Sortierung zu überlegen, die einzelnen Geräte in virtuellen Räumen unterzubringen oder auch die Favoriten-Funktion zu nutzen. Diese bewirkt bei Google Home, dass die darin abgelegten Geräte auf der Startseite mit einem Schnellzugriff sichtbar werden. Nutzt man die Favoriten-Funktion allerdings zu ausgiebig, wird es schon wieder unübersichtlich. Ein Update soll Abhilfe schaffen.

Schon vor mehreren Monaten wurde angekündigt, dass sich die Reihenfolge der Favoriten demnächst anpassen lässt. Mit der aktuellen Beta und ein wenig Glück in Form einer serverseitigen Freischaltung ist es jetzt soweit: Nutzer haben die Möglichkeit, die Favoriten in beliebiger Reihenfolge anzuordnen. Dafür gibt es einen neuen Button, der anschließend die Liste in eine anpassbare Liste verwandelt und das Verschieben der Einträge nach eigenen Wünschen ermöglicht.









Optimierte WLAN-Tiles

Mit der Version 2.66 wird nicht nur die neue Sortierfunktion ausgerollt, sondern auch auf der Infoseite des aktuell genutzten WLAN-Netzwerks hat sich etwas getan. Denn dort werden jetzt alle Tiles mit Informationen zur Leistung und zum Netzwerk in Form einer Liste dargestellt. Bisher war es so, dass die ersten drei Einträge für das Netzwerk, den Access Point und die verbundenen Geräte nebeneinander dargestellt wurden.

Diese Darstellung mag übersichtlicher gewesen sein, kam im Hochformat aber an ihre Grenzen und konnte etwas längere Inhalte nur abgeschnitten darstellen. Das galt vor allem für die aktuell genutzte Bandbreite für den Upload und Download. Auf obigem Screenshot seht ihr die alte Variante mit der abgeschnittenen Darstellung.

Letzte Aktualisierung am 19.03.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[AndroidPolice & 9to5Google]