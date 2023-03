Smart Home: Google Nest Smart Displays und Smart Speaker sind plötzlich lauter – Nutzer sind nicht begeistert

In den letzten Tagen dürften sich viele Nutzer eines Smart Speakers oder Smart Displays aus dem Hause Google Nest gewundert haben: Die Lautstärke der Geräte ist plötzlich deutlich höher als gewohnt. Das liegt aber nicht an einem plötzlich besseren Gehör der Nutzer, sondern tatsächlich wurde die Lautstärke ausgerechnet in den niedrigeren Stufen nach oben geschraubt. Bisher ist das nicht offiziell bestätigt, aber zahlreiche Nutzer können sich nicht irren.



Google Nest-Nutzer haben nicht plötzlich ein besseres Gehör, sondern die Lautstärke der Smart Speaker und Smart Displays wurde tatsächlich durch ein ansonsten unbemerktes Update nach oben geschraubt. Nutzer berichten davon, dass das vor allem in den niedrigeren Stufen auffällt und diese je nach Gefühl um bis zu 10 Prozentpunkte lauter sind – das ist schon ordentlich. Statt Lautstärke 5 hört man Lautstärke 15, ohne Möglichkeit, das nach unten zu korrigieren.

Im Alltag mag das kein großes Problem sein, doch wer die Lautsprecher für leise Ambient-Musik nutzt, sich Abends neben dem Bett noch etwas vorsummen lässt oder sonstige Gründe hat, die Geräte auf niedriger Lautstärkestufe zu betreiben, wird das deutlich bemerken. Bisher gibt es kein Statement von Google und auch in den letzten Tagen keinen Hinweis auf ein Update, doch zahlreiche Berichte bei Reddit, in den Kommentarspalten und anderen Foren können sich kollektiv wohl kaum irren.

Hoffen wir, dass es sich nur um einen Bug oder eine unabsichtliche Änderung handelt und man die Lautstärkestufen mit einem der nächsten Updates wieder passender verteilt und auch leisen Musikgenuss ermöglicht.

[AndroidPolice]